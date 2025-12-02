वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और मॉडर्न स्टेशन से बदली रामनगरी की तस्वीर... अयोध्या अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रा के लिए तैयार

डिजिटल डेस्क। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से शहर में बड़े पैमाने पर आधुनिक परिवहन सुविधाओं का विकास किया गया है। अब अयोध्या पहुंचना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक, तेज और सुविधाजनक बन गया है।

चाहे यात्री हवाई मार्ग, रेल या सड़क से आएं हर रूट अब पूरी तरह आधुनिक स्वरूप में तैयार है। आइए इन सुविधाओं पर नजर डालते हैं, ताकि अयोध्या जाने की योजना बनाते समय यात्रा से जुड़ी कोई चिंता न रहे।