UP Crime: जीजा की अश्लील हरकतों से परेशान साली पहुंची थाने, बोली- तंग आ गई हूं साहब

एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके से जीजा का साली से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोपी से परेशान होकर महिला मदद के लिए थाने पहुंच गई। उसने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की।

महिला ने कहा कि आरोपी जीजा उसके घर के पास ही रहता है। वह आए दिन उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। उसकी कबाड़े की दुकान है। पीड़िता ने जानकारी दी कि उसकी बहन की शादी शानू से हुई है। वह कबाड़ की दुकान करता है, जो कि तिवारीपुर के गोडियान मोहल्ले में है। वह आए दिन उसके साथ अश्लील हकरतें करता है। वह उसकी दुकान के सामने से निकलती है, तो अश्लील गाने बजाता है। उसके साथ गंदी बातें करता है। उसको कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है।