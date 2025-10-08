मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Crime: जीजा की अश्लील हरकतों से परेशान साली पहुंची थाने, बोली- तंग आ गई हूं साहब

    गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र में एक महिला ने अपने जीजा शानू पर अश्लील हरकतों का आरोप लगाया है। आरोपी कबाड़ की दुकान चलाता है और महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता था। शिकायत पर पुलिस ने लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को सख्त चेतावनी दी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 11:18:30 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 11:18:30 AM (IST)
    UP Crime: जीजा की अश्लील हरकतों से परेशान साली पहुंची थाने, बोली- तंग आ गई हूं साहब
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। नईदुनिया

    HighLights

    1. महिला ने जीजा पर अश्लीलता का आरोप लगाया।
    2. आरोपी शानू कबाड़ की दुकान चलाता है।
    3. बार-बार गंदी बातें और अश्लील गाने बजाता था।

    एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके से जीजा का साली से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोपी से परेशान होकर महिला मदद के लिए थाने पहुंच गई। उसने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की।

    महिला ने कहा कि आरोपी जीजा उसके घर के पास ही रहता है। वह आए दिन उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। उसकी कबाड़े की दुकान है।

    पीड़िता ने जानकारी दी कि उसकी बहन की शादी शानू से हुई है। वह कबाड़ की दुकान करता है, जो कि तिवारीपुर के गोडियान मोहल्ले में है। वह आए दिन उसके साथ अश्लील हकरतें करता है। वह उसकी दुकान के सामने से निकलती है, तो अश्लील गाने बजाता है। उसके साथ गंदी बातें करता है। उसको कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है।

    उसका व्यवहार अब सहन नहीं हो पा रहा है। मैं काफी असहज महसूस करती हूं। मैंने काफी सोचा कि पुलिस के पास जाऊं कि नहीं। अब हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

    आरोपी को दी सख्त चेतावनी

    तिवारीपुर थानेदार पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने आरोपी शानू के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को चेतावनी दी गई है कि अब वह नहीं सुधरता है, तो उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.