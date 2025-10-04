'नहीं रुकेगा संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद पक्ष की याचिका

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मस्जिद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में मस्जिद पक्ष को अंतिम राहत नहीं दी है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए याची को ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपचार अपील दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए छुट्टी के दूसरे दिन भी अजेंट बेंच बैठी। शनिवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से जमीने से जुड़े जस्तावेज पेश किए गए। शक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्ताबेज मांगे गए थे। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मस्जिद में बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग में की गई है। यह याचिका मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दायर की गई है। याचिका पर जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में सुबह 10 बजे सुनवाई हुई। है।