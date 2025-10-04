'नहीं रुकेगा संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद पक्ष की याचिका

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मस्जिद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में मस्जिद पक्ष को अंतिम राहत नहीं दी है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए याची को ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपचार अपील दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए छुट्टी के दूसरे दिन भी अजेंट बेंच बैठी। शनिवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से जमीने से जुड़े जस्तावेज पेश किए गए। शक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्ताबेज मांगे गए थे।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मस्जिद में बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग में की गई है। यह याचिका मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दायर की गई है। याचिका पर जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में सुबह 10 बजे सुनवाई हुई। है।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में अर्जेट बेसिस पर सुनवाई करने की मांग रखी गई थी। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से बताया गया कि मस्जिद परिसर में बने बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही मस्जिद पक्ष से यह भी कहा गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया। ऐसे में कार्रवाई के दौरान कोई बड़ा हादसा या बवाल हो सकता था।
यह भी पढ़ें- अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर, पुलिस ने घेराबंदी कर रोका
बता दें कि सरकार की ओर से आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ था, मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से अवैध हिस्से को खुद हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। याचिका में राज्य सरकार,डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया गया है।