Diwali पर सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब गांवों तक दौड़ेगी ‘जनता सेवा’ बस, किराया में 20% तक की छूट

डिजिटल डेस्क। दीपावली (Diwali 2025) से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने प्रदेश के ग्रामीण यात्रियों को बड़ा उपहार दिया है। अब गांव और कस्बों के लोग रोडवेज बसों में 20 प्रतिशत कम किराये पर सफर कर सकेंगे। सरकार ने इस योजना को “मुख्यमंत्री जनता सेवा (कम किराया)” के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है।

100 किलोमीटर तक चलेगी “जनता सेवा” बसें परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। इन बसों का संचालन जिला मुख्यालयों से अधिकतम 100 किलोमीटर तक किया जाएगा। खास बात यह है कि बसें रात में गांवों में ही ठहरेंगी ताकि ग्रामीण यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिल सके।

आठ लाख किमी पूरी कर चुकी बसों का होगा उपयोग निर्देशों के अनुसार, आठ लाख किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुकी रोडवेज बसों को इस सेवा के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे न केवल जनता को कम किराये में सुविधा मिलेगी, बल्कि अनधिकृत निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक लग सकेगी। सिंगल क्रू और ग्रामीण रंग-रूप में बसें इन बसों में एक चालक और एक परिचालक की तैनाती होगी। बसें सभी गांवों में रुकते हुए चलेंगी। कलर कोड पहले से चल रही “मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा” बसों जैसा ही रहेगा। रूट और गंतव्य बोर्ड सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षरों में लिखा जाएगा।