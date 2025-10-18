Diwali पर सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब गांवों तक दौड़ेगी ‘जनता सेवा’ बस, किराया में 20% तक की छूट

डिजिटल डेस्क। दीपावली (Diwali 2025) से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने प्रदेश के ग्रामीण यात्रियों को बड़ा उपहार दिया है। अब गांव और कस्बों के लोग रोडवेज बसों में 20 प्रतिशत कम किराये पर सफर कर सकेंगे। सरकार ने इस योजना को “मुख्यमंत्री जनता सेवा (कम किराया)” के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है।
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। इन बसों का संचालन जिला मुख्यालयों से अधिकतम 100 किलोमीटर तक किया जाएगा। खास बात यह है कि बसें रात में गांवों में ही ठहरेंगी ताकि ग्रामीण यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिल सके।
निर्देशों के अनुसार, आठ लाख किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुकी रोडवेज बसों को इस सेवा के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे न केवल जनता को कम किराये में सुविधा मिलेगी, बल्कि अनधिकृत निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक लग सकेगी।
इन बसों में एक चालक और एक परिचालक की तैनाती होगी। बसें सभी गांवों में रुकते हुए चलेंगी। कलर कोड पहले से चल रही “मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा” बसों जैसा ही रहेगा। रूट और गंतव्य बोर्ड सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षरों में लिखा जाएगा।
नए सेवा लक्ष्य के तहत परिवहन निगम ने फिलहाल 60 प्रतिशत बसों को “मुख्यमंत्री जनता सेवा” के रूप में चलाने का लक्ष्य तय किया है। चालक और परिचालक आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे।
प्रधान प्रबंधक ने सभी क्षेत्रीय और सेवा प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्रों से उपयुक्त मार्गों का चयन कर निगम मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। अनुमोदन मिलने के बाद इन बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
गोरखपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें प्रधान प्रबंधक का पत्र मिल गया है। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इस नई पहल से ग्रामीण यात्रियों को न केवल सस्ती यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि गांव और शहर के बीच यातायात और भी सुगम होगा।