मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'जेल में डाल दूंगी', आजमगढ़ में डॉक्‍टर पति से हुआ विवाद तो भड़की ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी, दे डाली धमकी

    UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डॉक्टर पति और ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति को धमकी देते हुए कहा कि वह उसे जेल में डाल देगी। इसके बाद मामला कोर्ट में जा पहुंचा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 06:50:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 06:50:55 PM (IST)
    'जेल में डाल दूंगी', आजमगढ़ में डॉक्‍टर पति से हुआ विवाद तो भड़की ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी, दे डाली धमकी
    प्रोफेसर डा. सत्यम और आस्‍था जायसवाल की व‍िवाह के दौरान तस्‍वीर (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पति से विवाद होने पर पत्नी ने दी धमकी
    2. बच्चे के नाम को लेकर दंपती में मतभेद
    3. विवाद के बाद मामला पहुंचा अदालत

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डॉक्टर पति और ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी के बीच झगड़े का मामला सामने आया है, जहां सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सत्यम के बीच लड़ाई हो गई। दोनों के बीच यह विवाद बच्चे के नाम के टाइटल बदलने और दोबारा घर ले जाने को लेकर है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आपसी बातचीत धमकी तक पहुंच गई।

    आस्था जायसवाल और डॉ. सत्यम की शादी जून 2023 में आपसी सहमति से हुई थी। उस समय आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अप्रैल 2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद पति पत्नी के बीच मतभेद गहराने लगे।


    मामले पर डॉ. सत्यम का आरोप है कि उनकी पत्नी आस्था ने बिना उनकी अनुमति के बच्चे के नाम का टाइटल बदल दिया। उनका कहना है कि आस्था को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह साथ रहना चाहती हैं या अलग। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के समय परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन उसके बाद से ही रिश्तों में कड़वाहट आने लगी।

    अदालत में दाखिल हुआ तलाक का वाद

    डॉ. सत्यम ने मार्च 2025 में तलाक के लिए अदालत में वाद दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह एसपी डॉ. अनिल कुमार से भी मुलाकात कर पूरी बात रख चुके हैं। एसपी ने कहा कि मामला दंपती का आपसी विवाद है और डॉ. सत्यम ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।

    सीओ आस्था का पक्ष भी आया सामने

    बलिया की रहने वाली सीओ आस्था जायसवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि यदि प्रताड़ना जैसी कोई बात होती, तो वह पहले ही मामला दर्ज करा देतीं। आस्था का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है, फिर भी उनके पति अनावश्यक रूप से कार्यालय में आकर विवाद कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.