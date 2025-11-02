डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डॉक्टर पति और ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी के बीच झगड़े का मामला सामने आया है, जहां सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सत्यम के बीच लड़ाई हो गई। दोनों के बीच यह विवाद बच्चे के नाम के टाइटल बदलने और दोबारा घर ले जाने को लेकर है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आपसी बातचीत धमकी तक पहुंच गई।

आस्था जायसवाल और डॉ. सत्यम की शादी जून 2023 में आपसी सहमति से हुई थी। उस समय आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अप्रैल 2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद पति पत्नी के बीच मतभेद गहराने लगे।

मामले पर डॉ. सत्यम का आरोप है कि उनकी पत्नी आस्था ने बिना उनकी अनुमति के बच्चे के नाम का टाइटल बदल दिया। उनका कहना है कि आस्था को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह साथ रहना चाहती हैं या अलग। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के समय परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन उसके बाद से ही रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। अदालत में दाखिल हुआ तलाक का वाद डॉ. सत्यम ने मार्च 2025 में तलाक के लिए अदालत में वाद दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह एसपी डॉ. अनिल कुमार से भी मुलाकात कर पूरी बात रख चुके हैं। एसपी ने कहा कि मामला दंपती का आपसी विवाद है और डॉ. सत्यम ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।