'जेल में मेरी हत्या हो जाएगी...मुझे बचा लीजिए', कोर्ट में फूट-फूट कर रोए पूर्व IPS अमिताभ

डिजिटल डेस्क। वर्ष 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। बाद में विवाद उत्पन्न होने पर उन्होंने यह प्लाट बेच दिया। इसी मामले में बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अदालत में पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर भावुक हो उठे और रोते हुए कहा कि जेल में उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए उन्हें बचाया जाए। उन्होंने अदालत से 45 मिनट का समय देने की गुहार लगाई ताकि वे अपनी पूरी बात लिखकर दे सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे अगला दिन जीवित देख पाएंगे या नहीं।
अमिताभ ने अदालत को बताया कि रास्ते में उन्हें तीन बार अलग-अलग वाहनों में शिफ्ट किया गया, जिसके कारण उन्हें आशंका हुई कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें शाहजहांपुर रेलवे प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया और पुलिस ने सुरक्षा देने की बात कहकर जबरन गाड़ी में बैठाया। उनका चश्मा टूट गया और मोबाइल फोन भी पुलिस ने ले लिया।
कोतवाली में हुई दो घंटे की पूछताछ
बुधवार सुबह लखनऊ पुलिस उन्हें लेकर देवरिया कोतवाली पहुंची, जहां दो घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह से दोपहर तक कोतवाली परिसर में बाहरी लोगों की एंट्री रोक दी गई और पूरे मामले को गोपनीय रखा गया। उनकी मौजूदगी की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें दूसरी जगह ले गई।
मामला क्या है
- 1999 में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस ने पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा।
- विवाद के बाद यह प्लाट बेच दिया गया।
- सितंबर में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ।
-आरोप है कि दस्तावेज में पत्नी का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात ठाकुर/अमिताभ ठाकुर दर्ज किया गया, जबकि पता खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार लिखा गया।
-बाद में प्रॉपर्टी को वास्तविक नाम-पते से बेचा गया और इससे विभागों, बैंकों व राज्य सरकार को गुमराह किया गया।
