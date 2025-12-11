'जेल में मेरी हत्या हो जाएगी...मुझे बचा लीजिए', कोर्ट में फूट-फूट कर रोए पूर्व IPS अमिताभ

डिजिटल डेस्क। वर्ष 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। बाद में विवाद उत्पन्न होने पर उन्होंने यह प्लाट बेच दिया। इसी मामले में बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

अदालत में पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर भावुक हो उठे और रोते हुए कहा कि जेल में उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए उन्हें बचाया जाए। उन्होंने अदालत से 45 मिनट का समय देने की गुहार लगाई ताकि वे अपनी पूरी बात लिखकर दे सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे अगला दिन जीवित देख पाएंगे या नहीं।