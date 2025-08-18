IIT-BHU गैंगरेप केस: पीड़िता के साथी से हुई जिरह, अब 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मेरी खबरें
    आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। पीड़िता के साथी और चश्मदीद गवाह जीवी रितेश रमण से आरोपी कुणाल पांडेय के वकील अजय सिंह ने जिरह की।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 11:36:40 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 11:36:40 PM (IST)
    HighLights

    2. इस दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता अदालत में मौजूद रहे
    3. मामले में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहले तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

    एजेंसी, वाराणसी। आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। पीड़िता के साथी और चश्मदीद गवाह जीवी रितेश रमण से आरोपी कुणाल पांडेय के वकील अजय सिंह ने जिरह की। हालांकि, कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के विशेष न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर तय कर दी। इस दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता अदालत में मौजूद रहे।

    दरअसल, 2 नवंबर 2023 की रात आईआईटी-बीएचयू परिसर में छात्रा से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार किया था।

    हाईकोर्ट से जमानत

    मामले में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहले तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जुलाई 2024 में जमानत दे दी। सक्षम पटेल भी बाद में जेल से बाहर आ गया।

    फिलहाल, इस केस में अब तक अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित चार गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और उनसे जिरह भी पूरी की जा चुकी है। पिछली सुनवाई में आरोपी पक्ष ने पीड़िता के दोस्त और प्रत्यक्षदर्शी गवाह को तलब करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। अब 11 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

