IIT-BHU गैंगरेप केस: पीड़िता के साथी से हुई जिरह, अब 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

एजेंसी, वाराणसी। आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। पीड़िता के साथी और चश्मदीद गवाह जीवी रितेश रमण से आरोपी कुणाल पांडेय के वकील अजय सिंह ने जिरह की। हालांकि, कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के विशेष न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर तय कर दी। इस दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता अदालत में मौजूद रहे।

दरअसल, 2 नवंबर 2023 की रात आईआईटी-बीएचयू परिसर में छात्रा से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार किया था।