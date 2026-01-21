एयरक्राफ्ट क्रैश का लाइव वीडियो सामने आया, पायलटों ने पैराशूट से बचाई जान, स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी

डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में बुधवार दोपहर एक टू-सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। यह विमान केपी कॉलेज के पीछे स्थित एक तालाब में जा गिरा। शुरुआती जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना का लाइव वीडियो अब सामने आया है।

हादसे के समय मौके पर मौजूद सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने आसमान में विमान को असामान्य तरीके से डगमगाते हुए देखा। कुछ ही क्षणों बाद विमान से दो पैराशूट खुलते दिखाई दिए और दोनों पायलट गिरने से पहले ही हवा में तैरते नजर आए।

इसके तुरंत बाद विमान तेज धमाके के साथ तालाब के बीचों-बीच गिर पड़ा। तालाब में पानी होने के कारण विमान में आग नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता और साहस

तालाब के किनारे रेलवे पटरी के पास मौजूद लोगों ने देखा कि दोनों पायलट पानी में सुरक्षित उतरे हैं और मदद के लिए इशारे कर रहे हैं। यह देखते ही स्थानीय लोग बिना किसी देरी के तालाब में कूद पड़े। साहसी युवाओं ने तैरकर पायलटों तक पहुंच बनाई और उन्हें कंधों पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला।

मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान संगम की दिशा से आ रहा था और अचानक उसमें तकनीकी गड़बड़ी नजर आने लगी। घटना के बाद मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सेना का हेलीकॉप्टर, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। डीसीपी सिटी ने बताया कि दोनों पायलटों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है।