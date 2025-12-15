मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे जौनपुर, गिरीश चंद्र यादव के पिता को दी श्रद्धांजलि... गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    जौनपुर के करंजाकला ब्लॉक स्थित समसपुर पनियरिया गांव सोमवार को उस समय चर्चा में रहा, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संवेदना प्रकट करने वहां पहुंचे। वह उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता स्वर्गीय सवधू यादव के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए थे। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 03:20:10 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 03:20:10 PM (IST)
    MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे जौनपुर, गिरीश चंद्र यादव के पिता को दी श्रद्धांजलि... गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जौनपुर में समसपुर पनियरिया पहुंचे,

    HighLights

    1. स्वर्गीय सवधू यादव को अर्पित की श्रद्धांजलि
    2. दो घंटे दस मिनट की देरी से पहुंचे CM
    3. राजपति देवी यादव से की मुलाकात

    डिजिटल डेस्क: जौनपुर के करंजाकला ब्लॉक अंतर्गत समसपुर पनियरिया गांव में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम से लगभग दो घंटे दस मिनट की देरी से गांव पहुंचे। आगमन के बाद वह सीधे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक आवास गए।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वहां गिरीश चंद्र यादव के पिता स्वर्गीय सवधू यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने दोपहर 1:39 बजे से 2:08 बजे तक गिरीश चंद्र यादव की माता राजपति देवी यादव से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के साथ कुछ समय बिताया और दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया।


    इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ भोजन भी किया। पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में डॉ. मोहन यादव ने बताया कि वह महाकाल की धरती से आए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गिरीश चंद्र यादव उनके पारिवारिक संबंधी हैं, इसी कारण वह उनके पिता के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए हैं।

    इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने लगभग दो मिनट तक पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर करीब 2:11 बजे हेलीपैड के लिए रवाना हो गए।

    मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आवास से लगभग 500 मीटर पहले ही भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। आवास के चारों ओर रस्सियों के माध्यम से सुरक्षा घेरा बनाया गया था, जिसके बाहर मीडिया और अन्य आगंतुकों को रखा गया। केवल परिजनों को ही मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति थी।

    पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। आधुनिक तकनीकी संसाधनों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

    यह भी पढ़ें- 'मैं मोटा हूं इसलिए शादी टूटी...', दूल्हे ने दी सफाई; दुल्हन पक्ष का आरोप- फेरों से पहले मांगा ₹20 लाख कैश

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.