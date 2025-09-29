BJP विधायक ने चौकी प्रभारी से कहा...'सुधार करिए...हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा', वीडियो इंटरनेट पर वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

एजेंसी, गोंडा। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, किसी और चौकी प्रभारी के खिलाफ इतनी शिकायतें नहीं मिलीं। यह पहली बार हो रहा है। इंस्पेक्टर को भी बता दिया है और कप्तान को भी बताऊंगा। अपना व्यवहार सुधारिए। कार्यकर्ताओं को देखकर जो रंग बदलते हैं और भाषा बदलते हैं, वह सही नहीं है।

यह कड़े शब्द कस्बा चौकी प्रभारी को डांटते हुए विधायक अजय सिंह ने कहे। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फूटा गुस्सा कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचते ही विधायक का गुस्सा चौकी प्रभारी पर फूट पड़ा। नगर चौकी प्रभारी राजीव कनौजिया को सुरक्षा में लापरवाही और कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से न लेने पर जमकर फटकार लगाई।