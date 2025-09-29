BJP विधायक ने चौकी प्रभारी से कहा...'सुधार करिए...हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा', वीडियो इंटरनेट पर वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

एजेंसी, गोंडा। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, किसी और चौकी प्रभारी के खिलाफ इतनी शिकायतें नहीं मिलीं। यह पहली बार हो रहा है। इंस्पेक्टर को भी बता दिया है और कप्तान को भी बताऊंगा। अपना व्यवहार सुधारिए। कार्यकर्ताओं को देखकर जो रंग बदलते हैं और भाषा बदलते हैं, वह सही नहीं है।
यह कड़े शब्द कस्बा चौकी प्रभारी को डांटते हुए विधायक अजय सिंह ने कहे। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
फूटा गुस्सा
कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचते ही विधायक का गुस्सा चौकी प्रभारी पर फूट पड़ा। नगर चौकी प्रभारी राजीव कनौजिया को सुरक्षा में लापरवाही और कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से न लेने पर जमकर फटकार लगाई।
इसके बाद विधायक और सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में रक्तदान व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया।
आयुष्मान कार्ड वितरित
शिविर में टीबी मरीजों को पोषण पोटली और लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। पाल्हापुर के योगेंद्र प्रताप सिंह, लैब टेक्नीशियन अंकुर श्रीवास्तव, नारायण यादव, सतपाल सिंह और जावेद खान सहित कई लोगों ने रक्तदान किया।
स्वास्थ्य परीक्षण में कुल 84 लोगों की जांच की गई। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामजी लाल मोदनवाल, नगर अध्यक्ष आशीष गिरि, अधीक्षक डॉ. सौम्या श्रीवास्तव, डॉ. मोहम्मद मुदस्सिर, संजय कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, बीएएम अतुल कुमार, फार्मासिस्ट अशोक वर्मा, अरुणेंद्र सिंह और अर्पण पांडेय मौजूद रहे।
