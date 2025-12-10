अगर मुझे जेल भेजना है, तो मेरी गाय-भैंस और बच्चों को भी साथ भेजिए, थाने में किसान के हंगामे से लोग हुए हैरान
UP News: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत खपटिहा के किसान रामसूरत ने मंगलवार दोपहर थाने में ऐसा कदम उठाया कि मौजूद लोग दंग रह गए। किसान ने पुलिस पर विरोधियों के दबाव में फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए बच्चों, मवेशियों और गृहस्थी का सामान लेकर थाने पहुंच गया।
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 03:37:50 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 03:38:25 PM (IST)
HighLights
- गांव के व्यक्ति से हुआ था विवाद
- पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन
- पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद शांत कराया
थाना परिसर में पहुंचते ही रामसूरत जोर-जोर से आरोप लगाते हुए कहने लगे कि अगर मुझे जेल भेजना है, तो मेरे बच्चों और जानवरों को भी साथ भेजा जाए। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें शांत कराया।
गांव के व्यक्ति से हुआ था विवाद
रामसूरत के मुताबिक, सुबह गांव के गणेश ने अपने ट्रैक्टर से नाली व पाइप तोड़ दिए। इस पर उनकी पुत्री ने विरोध किया, तो राम कैलाश और पंकज ने आकर मारपीट की और गालियां दीं। उनका कहना है कि गणेश परिवार की महिलाएं भी उनके घर आईं और उनकी पत्नी व बेटी को पीटा।
शिकायत करने पर भी पुलिस ने उल्टा उनके बेटे, पत्नी और उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी अव्यवस्था और कथित अन्याय से आहत होकर किसान मंगलवार को बच्चों, मवेशियों और सामान के साथ थाने पहुंच गया और धरना नुमा विरोध दर्ज कराया। उसने कहा कि यदि जबरन कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो पूरी गृहस्थी पर करें।
पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन
हंगामे के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। समझाने-बुझाने के बाद रामसूरत को घर भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला नाली के विवाद से संबंधित है। कोर्ट से नोटिस जारी किया गया था और थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। किसान को स्थिति समझा दी गई है।