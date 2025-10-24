बलिया में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे से दबकर थानाध्यक्ष घायल, दो से तीन पसलियां टूटीं

बलिया, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बलिया में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में डीजे की शिकायत पर मौके पर पहुंचे नगर थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।

थानाध्यक्ष की दो से तीन पसलियां टूटीं घायल थानाध्यक्ष को इलाज के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि यहां भी स्थिति गंभीर ही रही, जिसे देख बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया।

लोगों ने की थी डीजे की शिकायत जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के बाद सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। ज्यादातर जुलूस समाप्त हो चुका था, किंतु दो मूर्तियां लेकर जा रहे वाहन पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था। डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से परेशान बस्ती के लोगों ने थानाध्यक्ष को फोन कर इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसी बीच वह संकरे मार्ग के पास से दीवार से सट कर निकल रहे थे, तभी डीजे ट्रॉली अचानक चल पड़ी। थानाध्यक्ष दीवार और ट्रॉली के बीच फंस गए और आगे तक घिसटते चले गए। वाहन रोकने के लिए आवाज देने के बावजूद भी डीजे की आवाज के बीच वाहन नहीं रुका। जब युवाओं ने थानाध्यक्ष को फंसे हुए देखा तो बाहर निकाला।