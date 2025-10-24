मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बलिया में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे से दबकर थानाध्यक्ष घायल, दो से तीन पसलियां टूटीं

    Balia Accident: बलिया के नगरा में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में उनकी दो से तीन पसलियां टूट गईं। उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 02:21:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 02:21:30 PM (IST)
    बलिया में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे से दबकर थानाध्यक्ष घायल, दो से तीन पसलियां टूटीं
    लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे से दबकर थानाध्यक्ष घायल

    बलिया, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बलिया में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में डीजे की शिकायत पर मौके पर पहुंचे नगर थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।

    थानाध्यक्ष की दो से तीन पसलियां टूटीं

    घायल थानाध्यक्ष को इलाज के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि यहां भी स्थिति गंभीर ही रही, जिसे देख बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया।


    लोगों ने की थी डीजे की शिकायत

    जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के बाद सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। ज्यादातर जुलूस समाप्त हो चुका था, किंतु दो मूर्तियां लेकर जा रहे वाहन पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था। डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से परेशान बस्ती के लोगों ने थानाध्यक्ष को फोन कर इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

    इसी बीच वह संकरे मार्ग के पास से दीवार से सट कर निकल रहे थे, तभी डीजे ट्रॉली अचानक चल पड़ी। थानाध्यक्ष दीवार और ट्रॉली के बीच फंस गए और आगे तक घिसटते चले गए। वाहन रोकने के लिए आवाज देने के बावजूद भी डीजे की आवाज के बीच वाहन नहीं रुका। जब युवाओं ने थानाध्यक्ष को फंसे हुए देखा तो बाहर निकाला।

    पुलिस विभाग में मची खलबली

    इस हादसे के दौरान उनकी गर्दन की हंसुली (कॉलर बोन) तथा दो से तीन पसलियां टूट गईं। इस पूरी घटना से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। घटना के बाद मौके से दो डीजे ट्रॉलियों को जब्त कर लिया गया है।

    पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा

    पुलिस के मुताबिक संबंधित वाहन चालकों व आयोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूजा समितियों को पहले से ही डीजे की सीमा और मानक ध्वनि स्तर का निर्देश दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.