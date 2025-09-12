UP में फेल हुए छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा, अगर आप भी होना चाहते हैं पास तो इस तारीख तक कर लें आवेदन

एजेंसी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सीबीएसई का यह निर्णय उन हजारों निजी छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले वर्षों में असफल रहे या कंपार्टमेंट में फंसे हुए थे। अब उनके पास दोबारा मुख्य परीक्षा में बैठने और अपने भविष्य को नई दिशा देने का मौका है।

दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। नियमित विद्यार्थियों के लिए एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) पंजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अब बोर्ड ने निजी (Private) छात्रों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया खोलने की घोषणा कर दी है।

फेल हुए छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका

सीबीएसई की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी आवेदन और फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसे निजी छात्र जो 2020 से 2025 तक आयोजित हुई बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहे हैं, वे इस बार आवेदन करके वर्ष 2026 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, मुख्य और सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024-25 में कंपार्टमेंट प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

आवेदन और फीस

बोर्ड ने फीस के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यदि कोई छात्र केवल एक विषय की परीक्षा देना चाहता है, तो उसे 320 रुपये शुल्क जमा करना होगा।

अतिरिक्त विषयों की परीक्षा देने पर भी प्रति विषय 320 रुपये का भुगतान करना होगा।

वहीं, प्रायोगिक (Practical) परीक्षा देने वाले 12वीं के छात्रों को प्रति विषय 160 रुपये अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि और लेट फीस

निजी उम्मीदवारों को बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद यदि कोई छात्र आवेदन नहीं कर पाता है तो वह विलंब शुल्क के साथ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 तक पंजीकरण कर सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।