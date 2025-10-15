UP के सुल्तानपुर में तेज विस्फोट से तीन घर तबाह, 12 लोग गंभीर घायल

एजेंसी, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेव मियागंज गांव में बुधवार सुबह एक भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। नजीर अहमद के पक्के मकान में तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो गया, जबकि आसपास के दो मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में मलबे में दबकर 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और राहत दलों की मदद से बाहर निकाला गया।

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सीएचसी जयसिंहपुर ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर किया गया। घटनास्थल पर बारूद की गंध और सुतली बम के अवशेष मिलने से बम विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है।