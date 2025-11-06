कुशीनगर में नेशनल हाईवे पर बीयर से भरा ट्रक पलटा, लोगों में मची लूटने की होड़

एजेंसी, कुशीनगर। कुशीनगर में नेशनल हाईवे पर बीयर की केन लेकर जा ट्रक पलटने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीयर लूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन खाली डिब्बे ही हाथ लगे। ऐसे में कई लोगों को निराश लौटना पड़ा। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई।

दरअसल, ट्रक हरियाणा से बीयर की खाली केन लेकर भूटान निकला था, लेकिन सरकारी पौधशाला के पास खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से ट्रक का पिछला हिस्सा टकरा गया। उसके बाद ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराया गया और दूसरे लेन में पलट गया। उसके बाद नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया।