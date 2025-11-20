UP CM के गढ़ गोरखपुर में 11वीं छात्र का अपरहरण, कोचिंग के बाहर से जबरन कार में बैठाया; प्रेम प्रसंग का मामला

मेरी खबरें
    गोरखपुर में 11वीं के छात्र का प्रेम-प्रसंग के विवाद में अपहरण कर लिया गया। छात्र के शोर मचाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नाकाबंदी कर दबाव बढ़ा। घबराकर आरोपी रेलवे स्टेशन के पास छात्र को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 09:46:05 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 09:46:05 AM (IST)
    HighLights

    1. प्रेम-प्रसंग के विवाद में 11वीं छात्र का अपहरण हुआ।
    2. छात्र ने शोर मचाया, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।
    3. पुलिस नाकाबंदी से घबराकर आरोपी छात्र छोड़ भागे।

    एजेंसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाग के गढ़ गोरखपुर में 11वीं छात्र के अपहरण से हंगामा मच गया। पुलिस महकमे ने अपहरण की खबर सुनकर तुरंत ही पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। खुद एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला।

    इससे घबराए अपहरणकर्ता कार में छात्र को रेलवे स्टेशन के पास ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छात्र से पूछताछ कर दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है।

    अब पढ़ें पूरा मामला

    • छात्र 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह महराजगंज के पनियरा का रहने वाला है, लेकिन शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह रोज बैंक रोड स्थित कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात वहां पढ़ने वाली एक लड़की से हुई, जिससे उसकी बातचीत शुरू हो गई। इसका पता जब लड़की के पूर्व प्रेमी को चला, तो वह आग बबूला हो गया।


  • वह अपने दो साथियों के साथ कोचिंग के बाहर पहुंच गया। उसने जबरन छात्र को कार में बैठा लिया। इस दौरान वह लगातार उसके साथ मारपीट करता रहा, जिससे घबराए छात्र ने शोर मचाकर मदद मांगनी शुरू कर दी।

  • इस दौरान कुछ राहगीरों ने उसकी आवाज सुनकर कंट्रोल रूम को जानकारी दी, जिससे पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। एसपी सिटी व प्रभारी एसएसपी के निर्देश पर नाकाबंदी कर दी गई। वाहनों की जांच शुरू हो गई। आरोपी को इसकी भनक लगी, तो वह बिछिया स्थित सुनसान सड़क पर पहुंचे। उन्होंने वहां भी पुलिस को देखा, तो पीएसी गेट के सामने कार छोड़कर भाग गए।

    • कार मालिक तक पहुंचने की कोशिश जारी

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपियों की कार से छात्र सकुशल बरामद कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। कार भी महराजगंज की है। कार मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

