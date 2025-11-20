UP CM के गढ़ गोरखपुर में 11वीं छात्र का अपरहरण, कोचिंग के बाहर से जबरन कार में बैठाया; प्रेम प्रसंग का मामला

एजेंसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाग के गढ़ गोरखपुर में 11वीं छात्र के अपहरण से हंगामा मच गया। पुलिस महकमे ने अपहरण की खबर सुनकर तुरंत ही पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। खुद एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला।

इससे घबराए अपहरणकर्ता कार में छात्र को रेलवे स्टेशन के पास ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छात्र से पूछताछ कर दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पढ़ें पूरा मामला छात्र 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह महराजगंज के पनियरा का रहने वाला है, लेकिन शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह रोज बैंक रोड स्थित कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात वहां पढ़ने वाली एक लड़की से हुई, जिससे उसकी बातचीत शुरू हो गई। इसका पता जब लड़की के पूर्व प्रेमी को चला, तो वह आग बबूला हो गया।