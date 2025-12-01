UP Crime: मंदिर में शादी कर रहा था दूल्हा, ऐन मौके पर पहुंची पहली पत्नी, डरकर भागा आरोपी

एजेंसी, कुशीनगर। कसया नगर के प्रेमवलिया में मां कोटेश्वरी मंदिर में दूल्हा शादी कर रहा था। तभी उसकी पहली पत्नी के आने से आखिरी मौके पर सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पत्नी के हंगामे को देखकर दूल्हे ने भागने ही सही समझा। वह लड़की को लेकर वहां से फरार हो गया।

मामला तमकुहीराज थाने के एक गांव का है। यहां रहने वाला युवक ने बिहार के गोपालगंज के गोपालपुर के एक गांव में रहने वाली लड़की से की है। दोनों के बीच कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ने लगा। दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन युवक उससे पहले ही दूसरी शादी करने रविवार को एक लड़की के साथ पहुंच गया। ।