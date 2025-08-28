UP Encounter: पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को लगी गोली, भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग

ब्यूरो, प्रयागराज: प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लग गई और वह घायल हो गया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने अचानक से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अरोपी को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी है। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक घर में चोर घुस आए थे, चोरी करके के दौरान मकान मलिक की नींद खुल गई और उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया। साथी चोरों ने उसे छुड़ाने के लिए मकान मालिक पर हमला कर दिया। चोरों ने मकान मालिक पर पथराव और फायरिंग की और अपने साथी को छुड़ा लिया।