UP Encounter: पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को लगी गोली, भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग

ब्यूरो, प्रयागराज: प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लग गई और वह घायल हो गया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने अचानक से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अरोपी को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी है। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक घर में चोर घुस आए थे, चोरी करके के दौरान मकान मलिक की नींद खुल गई और उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया। साथी चोरों ने उसे छुड़ाने के लिए मकान मालिक पर हमला कर दिया। चोरों ने मकान मालिक पर पथराव और फायरिंग की और अपने साथी को छुड़ा लिया।
पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस मामले कार्रवाई कर रही है। एक चोर को पुलिस ने पिछले महीने ही मूठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका साथी राजेंद्र उर्फ लंगड़ा फरार था। गिरफ्तारी नहीं हो पाने पर पुलिस ने अपराधी पर 25 हजार का इनाम भी रखा था।
इस दौरान बुधवार रात शहर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। तभी पुलिस को बाइक पर एक संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवक बेरिकेडिंग तोड़कर भाग निकला। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस परफायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश राजेंद्र के पैर पर गोली लग गई और वह गिर पड़ा।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लियाऔर उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। ठीक होने के बाद बदमाश से पूछताछ की जाएगी।