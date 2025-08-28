मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Encounter: पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को लगी गोली, भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग

    उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। आरोपी बदमाश चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाश पर 25 हजार का इनाम रखा था। आरोपी की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:36:41 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:37:00 AM (IST)
    UP Encounter: पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को लगी गोली, भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग
    बदमाश को लेकर जाती पुलिस

    HighLights

    1. प्रयागराज में पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली
    2. जांच के दौरान रोकने की कोशिश करने पर पुलिस पर फायरिंग
    3. आरोपी बदमाश पर पुलिस ने रखा था 25 हजार का इनाम

    ब्यूरो, प्रयागराज: प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लग गई और वह घायल हो गया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने अचानक से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अरोपी को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी है। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक घर में चोर घुस आए थे, चोरी करके के दौरान मकान मलिक की नींद खुल गई और उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया। साथी चोरों ने उसे छुड़ाने के लिए मकान मालिक पर हमला कर दिया। चोरों ने मकान मालिक पर पथराव और फायरिंग की और अपने साथी को छुड़ा लिया।

    पुलिस ने घोषित किया था 25 हजार का इनाम

    पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस मामले कार्रवाई कर रही है। एक चोर को पुलिस ने पिछले महीने ही मूठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका साथी राजेंद्र उर्फ लंगड़ा फरार था। गिरफ्तारी नहीं हो पाने पर पुलिस ने अपराधी पर 25 हजार का इनाम भी रखा था।

    जवाबी फायरिंग में लगी गोली

    इस दौरान बुधवार रात शहर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। तभी पुलिस को बाइक पर एक संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवक बेरिकेडिंग तोड़कर भाग निकला। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस परफायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश राजेंद्र के पैर पर गोली लग गई और वह गिर पड़ा।

    यह भी पढ़ें- UP Crime: छोटे भाई ने नाबालिग बहन को प्रेमी के साथ घर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो दोनों ने मिलकर घोंट दिया गला

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लियाऔर उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। ठीक होने के बाद बदमाश से पूछताछ की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.