    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों धूप और नमी के मेल से उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से ज्यादा गर्मी का अहसास करा रहा है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 09:01:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 09:04:08 AM (IST)
    UP Weather Today: 26 सितंबर से शुरू होगी बारिश, उमस से मिलेगी राहत; पड़ेगी ठंड की दस्तक
    HighLights

    1. धूप-नमी के मेल से उमस ने लोगों को बेहाल किया।
    2. सामान्य से ज्यादा गर्मी का अहसास करा रहा मौसम।
    3. बारिश शुरू होते ही ठंडक का एहसास बढ़ने लगेगा।

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों धूप और नमी के मेल से उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से ज्यादा गर्मी का अहसास करा रहा है।

    मौसम वैज्ञानिक कैलाश पांडेय के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन रहा है, जो अगले दो-तीन दिनों में झारखंड और बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। इसके प्रभाव से 26 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होगा।

    हालांकि बारिश बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन यह उमस से राहत देने के साथ ही ठंड के मौसम की आहट लेकर आएगी। वर्षा के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में धूप और नमी का संयोजन लोगों को वास्तविक तापमान से 3 से 4 डिग्री अधिक गर्मी का अहसास करा रहा है। बारिश शुरू होते ही लोगों को उमस से राहत मिलेगी और ठंडक का एहसास बढ़ने लगेगा।

