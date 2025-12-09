सुहागरात के दौरान पति का ऐसा सच पता चला कि हैरान हो गई पत्नी, मामला थाने और पंचायत पहुंचा

डिजिटल डेस्कः एक गांव की युवती अपनी नई-नवेली दुल्हन के रूप में ससुराल पहुंची ही थी कि सुहागरात के दौरान उसे ऐसा सच पता चला, जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है।

इस अप्रत्याशित स्थिति से परेशान होकर युवती ने तुरंत अपनी बहन और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने जब इस बारे में दूल्हे के परिवार से बात की तो विवाद की स्थिति बन गई। अंततः युवती के पिता ने सहजनवा थाने में दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत देते हुए तलाक की मांग की।