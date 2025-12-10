मेरी खबरें
    योगी सरकार के 'मिशन शक्ति 5.0' की गूंज, लाखों महिलाओं व छात्राओं को मिला सुरक्षा का नया कवच

    UP News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद ललितपुर में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया। गांव-गांव चौपालें लगाकर महिलाओं, छात्राओं और अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 04:20:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 04:20:37 PM (IST)
    योगी सरकार के 'मिशन शक्ति 5.0' की गूंज, लाखों महिलाओं व छात्राओं को मिला सुरक्षा का नया कवच
    योगी सरकार का 'मिशन शक्ति 5.0' से लाखों महिलाओं व छात्राओं को मिला सुरक्षा का नया कवच।

    HighLights

    1. व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया
    2. इस अभियान का उद्देश्य नारी सुरक्षा है
    3. ऐंटी-रोमियो टीमों ने गांव-गांव चौपाल लगाई

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद ललितपुर में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में इस अभियान का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को मजबूत आधार प्रदान करना रहा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी बाजारों, शिक्षण संस्थानों और बस अड्डों तक जागरूकता की एक सशक्त श्रृंखला दिखाई दी।

    कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई

    मंगलवार को जनपद के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों और ऐंटी-रोमियो टीमों ने गांव-गांव चौपालें लगाकर महिलाओं, छात्राओं और अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

    महामना मदनमोहन मालवीय इंटर कॉलेज, सौजना सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व, आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों और संकट की स्थिति में उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टीमों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर भी वितरित किए गए।


    महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों पर जोर दिया गया

    • 1090 : विमेन पावर लाइन

    • 112 : पुलिस आपातकालीन सेवा

    • 1076 : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

    • 1930 : साइबर अपराध हेल्पलाइन

    • 181 : महिला हेल्पलाइन

    • 1098 : चाइल्ड हेल्पलाइन

    साइबर अपराधों से बचाव के बताए उपाय

    साइबर अपराधों से बचाव के लिए महिलाओं को विशेष सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई। इसमें अनजान लिंक पर क्लिक न करना, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करना, सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करना और बिना सत्यापन किसी भी पोस्ट को शेयर न करना जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल रहे।

    मोबाइल एप्स केवल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें

    टीम ने यह भी अपील की कि मोबाइल एप्स केवल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें ताकि डिजिटल सुरक्षा बनी रहे।मिशन शक्ति 5.0 का यह जनजागरण कार्यक्रम न सिर्फ महिलाओं में सुरक्षा भावना को मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी और जागरूक बनाने की दिशा में भी सार्थक कदम साबित हो रहा है।

