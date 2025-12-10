योगी सरकार के 'मिशन शक्ति 5.0' की गूंज, लाखों महिलाओं व छात्राओं को मिला सुरक्षा का नया कवच

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद ललितपुर में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में इस अभियान का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को मजबूत आधार प्रदान करना रहा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी बाजारों, शिक्षण संस्थानों और बस अड्डों तक जागरूकता की एक सशक्त श्रृंखला दिखाई दी।

कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई मंगलवार को जनपद के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों और ऐंटी-रोमियो टीमों ने गांव-गांव चौपालें लगाकर महिलाओं, छात्राओं और अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। महामना मदनमोहन मालवीय इंटर कॉलेज, सौजना सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व, आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों और संकट की स्थिति में उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टीमों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर भी वितरित किए गए।