Delhi Blast: बड़ा खुलासा, डॉ. शाहीन के साथ कार में आते थे विशेष समुदाय के एक-दो लोग, दूसरे वर्ग के लोगों को देखना भी नहीं था पसंद

डिजिटल डेस्क। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की मान्यता के प्रयासों के दौरान कई चिकित्सा शिक्षकों का स्थानांतरण कानपुर और लखनऊ से किया गया था। इसी प्रक्रिया में डॉ. शाहीन का ट्रांसफर भी तिर्वा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। हालांकि मान्यता न मिलने के कारण छह महीने बाद उनका तबादला फिर से कानपुर वापस कर दिया गया।

मेडिकल कॉलेज वर्ष 2008 में तैयार हो गया था और डॉ. आर.के. गुप्ता इसके पहले प्राचार्य बने। 2009-10 में एमबीबीएस को मान्यता दिलाने की कवायद शुरू हुई, जिसके तहत शासन स्तर पर लगभग 40 शिक्षकों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से तिर्वा भेजा गया था। इन्हीं में डॉ. शाहीन ने फार्माकोलॉजी विभाग में प्रवक्ता पद पर ज्वाइन किया था।