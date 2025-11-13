Delhi Terror Attack: कानपुर से गिरफ्तार डॉ. आरिफ का आतंकी उमर से कनेक्शन, किए कई चौंकाने वाले खुलासे

डिजिटल डेस्क: दिल्ली बम धमाके के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब कानपुर से गिरफ्तार कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर से सामने आया है। जांच में पता चला है कि दोनों ने साथ में MBBS की पढ़ाई की थी। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस संबंध की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर आरिफ और उमर के बीच संबंध कितने पुराने थे और क्या वे किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे।

सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर आरिफ को दिल्ली बम धमाके के बाद कानपुर के कार्डियोलॉजी विभाग से हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी आतंकी डॉक्टर उमर की मौत के बाद हुई पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर हुई। जांच एजेंसियों को शक है कि आरिफ किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जो मेडिकल पेशे के आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।