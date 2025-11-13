मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Delhi Terror Attack: कानपुर से गिरफ्तार डॉ. आरिफ का आतंकी उमर से कनेक्शन, किए कई चौंकाने वाले खुलासे

    Delhi Bomb Blast Update: दिल्ली बम धमाके की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कानपुर से गिरफ्तार कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. आरिफ का संबंध बम धमाके में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर से जुड़ा पाया गया है। दोनों ने एक साथ MBBS की पढ़ाई की थी। अब पुलिस और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या दोनों किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 04:00:27 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 04:11:18 PM (IST)
    Delhi Terror Attack: कानपुर से गिरफ्तार डॉ. आरिफ का आतंकी उमर से कनेक्शन, किए कई चौंकाने वाले खुलासे
    Delhi Blast Update: डॉ. आरिफ और डॉ. उमर की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. कानपुर से गिरफ्तार डॉ. आरिफ का आतंकी उमर से जुड़ाव।
    2. NIA और ATS टीम कश्मीरी छात्रों की जानकारी जुटा रही।
    3. डॉक्टर शाहीन नेटवर्क से जुड़ाव की आशंका पर जांच तेज।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली बम धमाके के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब कानपुर से गिरफ्तार कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर से सामने आया है। जांच में पता चला है कि दोनों ने साथ में MBBS की पढ़ाई की थी। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस संबंध की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर आरिफ और उमर के बीच संबंध कितने पुराने थे और क्या वे किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे।

    सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर आरिफ को दिल्ली बम धमाके के बाद कानपुर के कार्डियोलॉजी विभाग से हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी आतंकी डॉक्टर उमर की मौत के बाद हुई पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर हुई। जांच एजेंसियों को शक है कि आरिफ किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जो मेडिकल पेशे के आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।


    'डॉ. आरिफ की दिनचर्या सीमित और संदेहास्पद थी'

    आरिफ अशोकनगर स्थित फातिमा स्कूल के बगल में एक अपार्टमेंट में किराये पर रहते थे। मकान मालिक कन्हैयालाल, जो भट्ठा संचालक हैं, ने बताया कि उनके मकान में छह फ्लैट हैं, जिनमें से चार किराये पर हैं। करीब तीन महीने पहले कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अभिषेक ने एक फ्लैट किराये पर लिया था। एक महीने पहले वही डॉक्टर आरिफ को साथ लेकर आए और बताया कि वे अब साथ रहेंगे।

    मकान मालिक के अनुसार, डॉक्टर आरिफ बहुत कम बोलते थे और किसी से बातचीत नहीं करते थे। वे सुबह लगभग 10 बजे ओला बाइक से निकलते और शाम को लौटकर सीधे कमरे में चले जाते। उनकी दिनचर्या अत्यंत सीमित और संदेहास्पद मानी जा रही है।

    NIA और ATS की टीमें सक्रिय

    इस बीच, NIA और ATS की टीमें कानपुर में सक्रिय हैं। दोनों एजेंसियां शहर में कश्मीरी मूल के छात्रों और प्रोफेशनल्स की जानकारी जुटा रही हैं। एचबीटीयू में ऐसे 48 छात्रों की सूचना मिली है जिनकी प्रोफाइल जांच के दायरे में है। इसके साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ का संपर्क लंबे समय से डॉक्टर शाहीन से था। जांच में यह भी सामने आया है कि शाहीन और आरिफ के बीच संवाद नियमित था और दोनों कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में थे।

    सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन ने नई सड़क, पेंचबाज, यतीमखाना, दादा मियां, बेकनगंज और चमनगंज जैसे क्षेत्रों में एक नेटवर्क खड़ा किया था। माना जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ इसी नेटवर्क के संपर्क में आया था।

    यह भी पढ़ें- Al-Falah University: दिल्ली ब्लास्ट के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार, संस्थान कराता है ये कोर्स

    फिलहाल, पुलिस और जांच एजेंसियां इस कड़ी की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि डॉक्टर आरिफ ने आतंकी डॉक्टर उमर के साथ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि आगे चलकर कुछ आपराधिक संपर्क भी बनाए।

    यह भी पढ़ें- Delhi Bomb Blast: UP से डॉ. फारूख गिरफ्तार, आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में लिया नाम... अब खुलेंगे कई राज

    NIA और ATS दोनों की टीमें आरिफ से पूछताछ कर रही हैं और उसके डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा रही है। यह गिरफ्तारी दिल्ली बम धमाके से जुड़े नेटवर्क के कई छिपे चेहरों को उजागर करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.