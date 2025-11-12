आतंकी डॉ. शाहीन के एक्स हसबैंड ने बताई चौंकाने वाली बातें, सामने आया क्यों हुआ था तलाक

एजेंसी, कानपुर। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में सबसे चौकाने वाला नाम डॉ. शाहीन का सामने आया है। वह जैश के आतंकी संगठन की महिला विंग की कमांडर है। उसके परिजन और रिश्तेदार डॉ. शाहीन का नाम इस आतंकी हमले में आने हैरान हैं।
लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन के पहले पति डॉ. जफर हयात कानपुर के सरकारी केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने डॉ. शाहीन के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि 2003 में उनकी शादी शाहीन से हुई थी। वह पढ़ाई में बेहद होशियार थी। वह इस तरह कट्टरपंथ के रास्ते पर आ जाएगी, यह कभी नहीं सोचा था।
डॉ. जफर ने बताया कि उनकी शादी के शुरुआती 6-7 साल बहुत ही अच्छे थे। फिर कुछ समय बाद भी शाहीन ने विदेश में बसने की बात कहना शुरू कर दिया। उसने इतना दबाव बनाया कि साथ रहना मुश्किल हो गया। फिर हमारे पास तलाक ही एकमात्र विकल्प बचा था।
डॉ. शाहीन से मेरे दो बच्चे हैं। वह दोनों अभी छोटे हैं। मेरे साथ ही रहते हैं। उसने कभी उनसे संपर्क करने तक की कोशिश नहीं की। खुद को अपने बच्चों से दूर ही कर लिया था। बच्चों को इस बारे में नहीं बताया है। दिल्ली बम ब्लास्ट में शाहीन का नाम आना से हम सब हैरान हैं।
डॉ जफर ने बताया कि हमारी शादी सात साल दो महीने तक चली। तलाक की पहल उसने की थी। शरीयाई तरीके से हमारा तलाक हो गया था। यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी के दौरान शाहीन कानपुर में ही जॉब कर रही थी। उसने कभी इस दौरान बुर्का नहीं पहना। उस पर धार्मिक बंदिश लागू नहीं थी। वह एक पढ़ी लिखी महिला थी, जो स्वतंत्र थी।