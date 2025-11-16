मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली के 'फर्जी विधायक' ने आगरा में मचाया उत्पात, 18 दिनों तक चला नाटक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के एक युवक ने खुद को विधायक बताकर होटल स्टाफ को गुमराह किया। उसने अपनी गाड़ी पर सत्ताधारी पार्टी के रंग में राज्यसभा सांसद लिखवा लिया। वह यहीं ही नहीं रुका, वह लोगों से खुद को विधायक और भाई को अपना ओएसडी बनाकर मिलता।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 07:16:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:16:08 PM (IST)
    दिल्ली के 'फर्जी विधायक' ने आगरा में मचाया उत्पात, 18 दिनों तक चला नाटक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    दिल्ली के 'फर्जी विधायक' ने आगरा में मचाया उत्पात

    HighLights

    1. फर्जी विधायक गिरफ्तार, आगरा में ठगी
    2. होटल में मुफ्तखोरी, रेस्टोरेंट से खाना
    3. स्टेडियम में रौब, पुलिस कार्रवाई

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के एक युवक ने खुद को विधायक बताकर होटल स्टाफ को गुमराह किया। उसने अपनी गाड़ी पर सत्ताधारी पार्टी के रंग में राज्यसभा सांसद लिखवा लिया। वह यहीं ही नहीं रुका, वह लोगों से खुद को विधायक और भाई को अपना ओएसडी बनाकर मिलता। उसने इसका फायदा उठाकर लोगों को डरा धमकाकर वसूली करना शुरू कर दिया। पिछले 18 दिनों से आरोपी भाई सदर क्षेत्र में होटल में कमरा लेकर रह रहे थे।

    इस मामले में पीड़ित पवन कुमार ने अपना दर्द शेयर किया है। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को उनके होटल में स्कॉर्पियो कार से दो युवक आए। एक शादी का कुर्ता पायजामा और दूसरा पैंट व शर्ट पहने हुए था। पैंट-शर्ट वाले ने दूसरे को विधायक विनोद खटीक और खुद को उनका ओएसडी मनोज खटीक बताया, साथ ही एक राज्यसभा सांसद को रिश्तेदार भी बताया। इसके बाद पवन ने कमरा किराए पर दे दिया।


    उल्टा होटल संचालक को सुनना पड़ा

    इस दौरान दोनों आरोपितों ने किसी तरह का कोई एडवांस नहीं दिया और किराया मांगने पर भी नहीं दिया। दोनों आरोपियों का होटल मालिक पर जुल्म लगातार चलता रहा, जहां उन्होंने आसपास के रेस्टोरेंट से अपने और परिचितों के लिए खाने का सामान मंगाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद पवन पुलिस की शरण में पहुंचा। हालांकि जब पुलिस होटल पहुंची तो दोनों ने पुलिस को अपनी बातों से उलझा दिया, जिसके बाद पुलिस ने होटल संचालक को ही उनका सम्मान करने और पूरे महीने रुकने देने का आदेश दिया।

    पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

    इसके बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो आरोपित भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी इमरान अहमद ने बताया कि आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि कहीं उनके द्वारा अन्य किसी के साथ भी ठगी तो नहीं की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.