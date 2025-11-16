दिल्ली के 'फर्जी विधायक' ने आगरा में मचाया उत्पात, 18 दिनों तक चला नाटक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के एक युवक ने खुद को विधायक बताकर होटल स्टाफ को गुमराह किया। उसने अपनी गाड़ी पर सत्ताधारी पार्टी के रंग में राज्यसभा सांसद लिखवा लिया। वह यहीं ही नहीं रुका, वह लोगों से खुद को विधायक और भाई को अपना ओएसडी बनाकर मिलता। उसने इसका फायदा उठाकर लोगों को डरा धमकाकर वसूली करना शुरू कर दिया। पिछले 18 दिनों से आरोपी भाई सदर क्षेत्र में होटल में कमरा लेकर रह रहे थे।

इस मामले में पीड़ित पवन कुमार ने अपना दर्द शेयर किया है। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को उनके होटल में स्कॉर्पियो कार से दो युवक आए। एक शादी का कुर्ता पायजामा और दूसरा पैंट व शर्ट पहने हुए था। पैंट-शर्ट वाले ने दूसरे को विधायक विनोद खटीक और खुद को उनका ओएसडी मनोज खटीक बताया, साथ ही एक राज्यसभा सांसद को रिश्तेदार भी बताया। इसके बाद पवन ने कमरा किराए पर दे दिया।