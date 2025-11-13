UPPCL Bill Payment: यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, पेंडिंग पड़े बिलों पर मिलेगी भारी छूट

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार की नई योजना के तहत लंबे समय से बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की राजस्व वसूली को बढ़ाना है।

एक दिसंबर से शुरू होगी राहत योजना

यह बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। योजना का लाभ “नेवर पेड” (जिन उपभोक्ताओं ने कभी बिल नहीं भरा) और 'लॉन्ग अनपेड' (जो लंबे समय से बिल नहीं भर रहे) उपभोक्ताओं को मिलेगा।

अगर उपभोक्ता एकमुश्त (One-time) बकाया राशि जमा करते हैं, तो उन्हें बकाया पर 100% ब्याज (सरचार्ज) माफी और मूलधन पर अधिकतम 25% की छूट मिलेगी।

तीन चरणों में मिलेगा फायदा

1. पहला चरण (1 से 31 दिसंबर 2025) - 25% छूट

2. दूसरा चरण (1 से 31 जनवरी 2026) - 20% छूट

3. तीसरा चरण (1 से 28 फरवरी 2026) - 15% छूट

यह योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

बिजली चोरी मामलों में भी राहत

बिजली चोरी से जुड़े विवादित मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता तकनीकी या मीटर की त्रुटियों के कारण विवाद में फंसे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।