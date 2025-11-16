उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने राहगीरों को कुचला, एक की मौत व चार घायल
Hamirpur Bus Accident: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है, जहां दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए।
Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 07:02:30 PM (IST)
Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:02:30 PM (IST)
हमीरपुर में तेज रफ्तार स्लीपर बस का कहर (सांकेतिक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है, जहां दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना झलोखर गांव के पास हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्लीपर बस को थाना कुरारा में खड़ा करा दिया है। वहीं बस में बैठे यात्रियों के बीच भी घटना के दौरान खलबली मच गई।