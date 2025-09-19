मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इटावा में मामूली झगड़े ने लिया विकराल रूप, पति ट्रक के आगे कूदा तो पत्नी ने छत से लगाई छलांग

    UP News: इटावा के ग्राम पिलखर में रमाकांत और उनकी पत्नी सीमा पाल के बीच मामूली बात पर लड़ाई हो गई थी। इस झगड़े से रमाकांत को इतना गुस्सा आया कि वह हाईवे पर ट्रक के आगे कूद गया। दुर्घटना की खबर सुनकर पत्नी सीमा ने भी घर की छत से छलांग लगा दी जिससे उसे काफी चोट आई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 05:42:56 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 05:42:56 PM (IST)
    इटावा में मामूली झगड़े ने लिया विकराल रूप, पति ट्रक के आगे कूदा तो पत्नी ने छत से लगाई छलांग
    इटावा में मामूली झगड़े ने लिया विकराल रूप (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. इटावा में पति-पत्नी झगड़े का खौफनाक अंजाम
    2. पति ने ट्रक के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की
    3. पति को देख पत्नी ने भी छत से लगा दी छलांग

    इटावा, डिजिटल डेस्क। पति-पत्नी में झगड़ा आम बात है। लेकिन कई बार यही झगड़े इतना खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ है, जहां मामूली सी बात पर कपल ने आत्महत्या के लिए कदम उठा लिया। जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया। इसके बाद इकदिल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

    सैफई रेफर किए गए कपल

    जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया है। बता दें कि इकदिल थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखर में शुक्रवार सुबह 45 वर्षीय रमाकांत का किसी बात को लेकर पत्नी सीमा पाल से झगड़ा हो गया। इस झगड़े की वजह से रमाकांत का पारा चढ़ गया और वह गुस्से घर से निकलकर सीधे आगरा-कानपुर हाईवे पर पहुंचे और वहां ट्रक के आगे कूद गए।

    पत्नी ने भी लगा दी छत से छलांग

    दूसरी ओर जब उनकी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उसने भी आवेश में आकर अपने घर की छत से छलांग लगा दी। छत से गिरने की वजह से सीमा पाल के सिर, हाथ और पैरों में काफी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज इस समय सैफई में चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- Bhopal: दुपट्टे का फंदा बनाकर पांचवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

    पूरे गांव में दहशत

    इस पूरी घटना ने गांव का माहौल खराब कर दिया है और इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घरेलू विवाद से उपजा यह कदम बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला है। पुलिस इस मामले में गांव के लोगों के साथ-साथ रमाकांत और उनकी पत्नी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.