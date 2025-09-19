इटावा में मामूली झगड़े ने लिया विकराल रूप, पति ट्रक के आगे कूदा तो पत्नी ने छत से लगाई छलांग

इटावा, डिजिटल डेस्क। पति-पत्नी में झगड़ा आम बात है। लेकिन कई बार यही झगड़े इतना खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ है, जहां मामूली सी बात पर कपल ने आत्महत्या के लिए कदम उठा लिया। जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया। इसके बाद इकदिल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया है। बता दें कि इकदिल थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखर में शुक्रवार सुबह 45 वर्षीय रमाकांत का किसी बात को लेकर पत्नी सीमा पाल से झगड़ा हो गया। इस झगड़े की वजह से रमाकांत का पारा चढ़ गया और वह गुस्से घर से निकलकर सीधे आगरा-कानपुर हाईवे पर पहुंचे और वहां ट्रक के आगे कूद गए।
दूसरी ओर जब उनकी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उसने भी आवेश में आकर अपने घर की छत से छलांग लगा दी। छत से गिरने की वजह से सीमा पाल के सिर, हाथ और पैरों में काफी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज इस समय सैफई में चल रहा है।
इस पूरी घटना ने गांव का माहौल खराब कर दिया है और इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घरेलू विवाद से उपजा यह कदम बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला है। पुलिस इस मामले में गांव के लोगों के साथ-साथ रमाकांत और उनकी पत्नी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है।