बांदा में कलयुगी मां ने बेटे संग मिलकर अपनी बेटी को 1.38 लाख में बेचा, जबरन शादी भी करा दी, पुलिस ने दबोचा दूल्हा

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चार दिन पहले एक महिला को उसकी मां व भाई ने पैसों के लालच में हरियाणा के एक युवक को एक लाख 38 हजार रुपये में बेच दिया था। यही नहीं, उस महिला की जबरन दूसरी शादी भी करा दी थी। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची, जहां उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस समय महिला को बेचने वाले परिजनों और मानव तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।

महिला की जबरन शादी करा दी गई बता दें कि जनपद चित्रकूट के गांव निवासी महिला ने 22 नवंबर 2025 को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा (एएचटीयू) में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि 20 नवंबर को उसकी माता एवं भाई ने उसे बांदा लाकर जबरन ग्राम वासवार थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम को बेच दिया। उसने यह भी बताया कि उसकी मर्जी के बिना कृष्ण कुमार से जबरन शादी करा दी गई, जबकि वह पूर्व से ही शादीशुदा है।