    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 04:09:35 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 04:09:35 PM (IST)
    यूपी में प्रदूषण की जांच हुई महंगी, कमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी

    HighLights

    1. व्यावसायिक वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन अनिवार्य
    2. नए वाहनों पर 1 जनवरी से, पुराने पर मार्च तक का समय
    3. कमर्शियल वाहनों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा

    डिजिटल डेस्क। नए साल के पहले ही दिन परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब मैक्सी कैब, कार और बस जैसे कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।

    नए पंजीकृत वाहनों पर यह नियम एक जनवरी से ही लागू हो गया है, जबकि एआरटीओ कार्यालय में पहले से पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को इसके लिए मार्च तक का समय दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।


    चालान व सीज की कार्रवाई की जाएगी

    कानपुर नगर उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 205 मैक्सी कैब, 3895 मोटर कैब और 7527 बसों समेत कुल 11,627 व्यावसायिक वाहन अभी तक बिना वीएलटीडी के संचालित हो रहे थे। एक अप्रैल से एआरटीओ की टीमें ऐसे वाहनों की जांच करेंगी और नियमों का पालन न करने पर चालान व सीज की कार्रवाई की जाएगी।

    वाहन की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी

    वीएलटीडी और पैनिक बटन की व्यवस्था से आपात स्थिति में वाहन की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से संभव होगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के निर्देश पर मुख्यालय में स्थापित कमांड सेंटर से वाहनों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी।

    एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि पुराने व्यावसायिक वाहनों में वीएलटीडी की अनिवार्यता एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद जिन वाहन मालिकों ने डिवाइस नहीं लगवाई होगी, उनके वाहन का नवीनीकरण, फिटनेस और पीयूसीसी से संबंधित कार्य नहीं किए जाएंगे।

    प्रदूषण जांच शुल्क में भी वृद्धि

    इसके साथ ही एक जनवरी 2026 से प्रदूषण जांच (पीयूसी) शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। अब पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 70 रुपये, पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी से चलने वाले तीन और चार पहिया वाहनों के लिए 90 रुपये तथा डीजल वाहनों के लिए 120 रुपये निर्धारित किया गया है।

    पहले यह शुल्क क्रमशः 65, 85 और 115 रुपये था। यानी सभी श्रेणियों में पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ा हुआ शुल्क जिले के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों पर एक जनवरी से लागू हो गया है।

