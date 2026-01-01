यूपी में प्रदूषण की जांच हुई महंगी, कमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी

डिजिटल डेस्क। नए साल के पहले ही दिन परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब मैक्सी कैब, कार और बस जैसे कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।

नए पंजीकृत वाहनों पर यह नियम एक जनवरी से ही लागू हो गया है, जबकि एआरटीओ कार्यालय में पहले से पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को इसके लिए मार्च तक का समय दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

चालान व सीज की कार्रवाई की जाएगी कानपुर नगर उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 205 मैक्सी कैब, 3895 मोटर कैब और 7527 बसों समेत कुल 11,627 व्यावसायिक वाहन अभी तक बिना वीएलटीडी के संचालित हो रहे थे। एक अप्रैल से एआरटीओ की टीमें ऐसे वाहनों की जांच करेंगी और नियमों का पालन न करने पर चालान व सीज की कार्रवाई की जाएगी। वाहन की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी वीएलटीडी और पैनिक बटन की व्यवस्था से आपात स्थिति में वाहन की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से संभव होगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के निर्देश पर मुख्यालय में स्थापित कमांड सेंटर से वाहनों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी।