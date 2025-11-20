ग्रेटर नोएडा में तीन मंजिला मकान ढहा, 4 मजदूरों की मौत, एक की तलाश जारी

यूपी डेस्क, ग्रेटर नोएडा (जेवर)। देर रात जेवर क्षेत्र के साबोता गांव में एक तीन मंजिला पुराना मकान अचानक ढह गया। हादसे के वक्त अंदर मौजूद मजदूर मलबे में दब गए, जिससे चार की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल मजदूर अस्पताल में दम तोड़ गया। एक अन्य मजदूर अब भी लापता बताया जा रहा है।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक मकान मालिक पुराने ढांचे को गिराकर नया निर्माण करा रहा था। रात करीब 11 बजे पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी और पांच मजदूर मलबे में फंस गए।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना के तुरंत बाद पुलिस, दमकल विभाग और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं। रातभर चले अभियान में चार शव निकाल लिए गए। जेसीबी से मलबा हटाकर एक अन्य मजदूर की तलाश जारी है।

मकान मालिक पर कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर रहकर भीड़ को शांत कराने में जुटे हैं।