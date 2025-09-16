एंबुलेंस को रास्ता न देने पर यातायात पुलिस का जबरदस्त एक्शन, वाहन चालकों दी ये सजा

एजेंसी, कानपुर: उत्तर-प्रदेश के कानपुर में एंबुलेंस को रास्ता न देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को यातायात पुलिस ने पांच वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये का चालान काटा और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए आरटीओ को संस्तुति भेज दी। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194 ई के तहत की गई, जिसमें एंबुलेंस या आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।
यह कार्रवाई डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार के निर्देश पर रावतपुर गुटैया और क्रॉसिंग के आसपास की गई। फोटो और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ वाहन चालक जानबूझकर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे थे। इस कारण एंबुलेंस जाम में फंस गई।
दरअसल, 31 अगस्त को मेडिकल कॉलेज पुल और एलएलआर अस्पताल के पास जाम में फंसकर एक वृद्ध और एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद डीसीपी ट्रैफिक ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एलएलआर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज पुल, कार्डियोलॉजी और रावतपुर गुटैया के आसपास अक्सर एंबुलेंस जाम में फंस जाती हैं। इसके पीछे आटो और टेंपो चालकों की अराजकता बड़ी वजह है।
बीते सप्ताह भी यातायात बाधित करने वाले करीब 250 वाहनों पर 2000-2000 रुपये का चालान किया गया था। साथ ही गुटैया में वन-वे व्यवस्था समाप्त की गई और एलएलआर अस्पताल से वाहन स्टैंड हटाने के साथ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इन कदमों से यातायात व्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन एंबुलेंस के जाम में फंसने की समस्या अभी बनी हुई है।
एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि एंबुलेंस को रास्ता न देना गंभीर अपराध है। इसी कारण पांच वाहनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया और चालकों के लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ से सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में और सख्ती बरती जाएगी।
ADCP ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि रावतपुर गुटैया के आसपास अक्सर एलएलआर अस्पताल या कार्डियोलाजी जाने के दौरान अक्सर एंबुलेंस फंस जाती है। इसे देखते हुए वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194e के तहत 10-10 रुपये का चालान करने के साथ उनके लाइसेंस को निलंबित करने के लिए आरटीओ से संस्तुति की गई है।
