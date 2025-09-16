एंबुलेंस को रास्ता न देने पर यातायात पुलिस का जबरदस्त एक्शन, वाहन चालकों दी ये सजा

एजेंसी, कानपुर: उत्तर-प्रदेश के कानपुर में एंबुलेंस को रास्ता न देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को यातायात पुलिस ने पांच वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये का चालान काटा और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए आरटीओ को संस्तुति भेज दी। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194 ई के तहत की गई, जिसमें एंबुलेंस या आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।

DCP के निर्देश पर लिया एक्शन यह कार्रवाई डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार के निर्देश पर रावतपुर गुटैया और क्रॉसिंग के आसपास की गई। फोटो और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ वाहन चालक जानबूझकर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे थे। इस कारण एंबुलेंस जाम में फंस गई।