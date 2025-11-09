UP Crime: प्रेमप्रसंग बना मौत का कारण, बहन के प्रेमी को भाइयों ने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी लड़की के भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना रावतपुर के गोपाल टावर चौराहे की है, जहां शनिवार देर रात युवक लकी अपने साथियों के साथ खड़ा था। इस दौरान युवती का भाई रोहित चौहान दो बाइकों पर चार साथियों के साथ वहां पहुंचा और लकी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। चौराहे पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि हमलावर युवक को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस और परिजन गंभीर रूप से घायल लकी को लेकर कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।