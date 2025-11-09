मेरी खबरें
    UP Crime: प्रेमप्रसंग बना मौत का कारण, बहन के प्रेमी को भाइयों ने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला

    UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रेम प्रसंग ने भयावह मोड़ ले लिया, जब एक युवक को उसकी प्रेमिका के भाइयों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी हमलावरों ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 04:49:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 04:49:46 PM (IST)
    UP Crime: प्रेमिका से मिलने गए युवक को युवती के भाईयों ने उतारा मौत के घाट। (मृतक की फाइल फोटो)

    1. CCTV फुटेज में कैद हुई घटना की पूरी वारदात।
    2. मुख्य आरोपी रोहित चौहान पुलिस की गिरफ्त में।
    3. अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी लड़की के भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया।

    घटना रावतपुर के गोपाल टावर चौराहे की है, जहां शनिवार देर रात युवक लकी अपने साथियों के साथ खड़ा था। इस दौरान युवती का भाई रोहित चौहान दो बाइकों पर चार साथियों के साथ वहां पहुंचा और लकी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। चौराहे पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि हमलावर युवक को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस और परिजन गंभीर रूप से घायल लकी को लेकर कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


    मृतक लकी, रावतपुर के गोपाल टावर बंजारन बस्ती निवासी सब्जी दुकानदार राजबहादुर का इकलौता बेटा था। वह दादानगर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। लकी का जयप्रकाश नगर कच्ची बस्ती की एक युवती से प्रेम संबंध था, जो अक्सर उसके घर आती-जाती थी। यह रिश्ता युवती के भाई रोहित चौहान को मंजूर नहीं था। कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हो चुका था।

    शनिवार रात करीब सवा बारह बजे, जब लकी अपने फोन पर बात कर रहा था, तभी रोहित अपने साथियों के साथ पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनमें आरोपित युवक को पीटते और भागते हुए देखा गया है।

    ACP कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर रोहित चौहान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

