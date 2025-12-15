डिजिटल डेस्क। मोबाइल फोन के जरिए एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग में जुड़े हरिद्वार निवासी युवक को एंटी रोमियो टीम ने नौगावां सादात में पकड़ लिया। विवाहिता के बुलावे पर युवक यहां पहुंचा था, लेकिन पहले ही शक के चलते महिला के पति ने पुलिस को सूचना दे दी।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में लेकर सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे अदालत में पेश किया गया। नौगावां सादात कस्बे के एक मोहल्ले से जुड़ा है मामला यह मामला नौगावां सादात कस्बे के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर आदमपुर निवासी आफताब आलम से मोबाइल पर बातचीत होती थी। दोनों के बीच करीब दो महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी।