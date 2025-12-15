शादीशुदा महिला से फोन पर इश्क पड़ा महंगा, मिलने पहुंचा गांव और पति ने बुला ली पुलिस
UP News: मोबाइल फोन के जरिए एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग में जुड़े हरिद्वार निवासी युवक को एंटी रोमियो टीम ने नौगावां सादात में पकड़ लिया। विवाहिता के बुलावे पर युवक यहां पहुंचा था, लेकिन पहले ही शक के चलते महिला के पति ने पुलिस को सूचना दे दी। पढ़िए क्या है पूरा मामला..
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 04:48:23 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 04:48:23 PM (IST)
शादीशुदा महिला से फोन पर इश्क पड़ा महंगा। सांकेतिक फोटो
डिजिटल डेस्क। मोबाइल फोन के जरिए एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग में जुड़े हरिद्वार निवासी युवक को एंटी रोमियो टीम ने नौगावां सादात में पकड़ लिया। विवाहिता के बुलावे पर युवक यहां पहुंचा था, लेकिन पहले ही शक के चलते महिला के पति ने पुलिस को सूचना दे दी।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में लेकर सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे अदालत में पेश किया गया।
नौगावां सादात कस्बे के एक मोहल्ले से जुड़ा है मामला
यह मामला नौगावां सादात कस्बे के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर आदमपुर निवासी आफताब आलम से मोबाइल पर बातचीत होती थी। दोनों के बीच करीब दो महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी।
प्रेमी को मिलने के लिए नौगावां सादात बुलाया
रविवार को विवाहिता ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए नौगावां सादात बुलाया। आफताब आलम बुध बाजार चौराहे पर खड़ा होकर महिला का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे पति ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया।
पति ने कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया
पुलिस द्वारा पूछताछ में पहले तो युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, लेकिन बाद में उसने पूरे मामले की सच्चाई बता दी। हालांकि विवाहिता के पति ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया, इसके बावजूद पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया।