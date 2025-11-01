मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 10:20:57 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 10:21:25 AM (IST)
    UP Weather Update: यूपी में ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ते ही बदलेगा मौसम, अब बढ़ेगी सर्दी; IMD का बड़ा अपडेट
    यूपी में ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ते ही बदलेगा मौसम।

    HighLights

    1. यूपी में ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ते ही बदलेगा मौसम।
    2. बादलों की विदाई और ठंडी हवाओं की दस्तक।
    3. हवा की गति से वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी घटा।

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम ‘मोंथा’ (Cyclone Mountha) के कमजोर पड़ने के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तीन दिनों से छाए बादलों ने आखिरकार कानपुर समेत आसपास के इलाकों से विदाई ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अब शनिवार से आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने की संभावना है।

    पिछले 24 घंटे में शहर में 21.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन में हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई। लगातार हुई बारिश और बढ़ी हवा की गति से वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी घटा है।


    बादलों की विदाई और ठंडी हवाओं की दस्तक

    मोंथा चक्रवात अब पूर्वी दिशा की ओर बढ़ गया है। शुक्रवार को हवा की औसत गति 6.4 किमी प्रतिघंटा रही, जो गुरुवार के मुकाबले करीब डेढ़ गुना अधिक थी। हवा की रफ्तार बढ़ने से बादलों की विदाई तेजी से हुई और मौसम में साफपन लौट आया।

    मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार शाम से उत्तर-पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी। इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का असर महसूस होने लगेगा।

    तापमान और नमी का हाल

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर करीब 96 प्रतिशत रहा। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा?

    मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, अब बारिश की संभावना खत्म हो गई है। शनिवार और रविवार को मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात में तापमान घटेगा। दिन के समय धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह-शाम हल्की सर्दी महसूस होगी।

