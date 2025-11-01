UP Weather Update: यूपी में ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ते ही बदलेगा मौसम, अब बढ़ेगी सर्दी; IMD का बड़ा अपडेट

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम ‘मोंथा’ (Cyclone Mountha) के कमजोर पड़ने के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तीन दिनों से छाए बादलों ने आखिरकार कानपुर समेत आसपास के इलाकों से विदाई ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अब शनिवार से आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने की संभावना है।

पिछले 24 घंटे में शहर में 21.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन में हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई। लगातार हुई बारिश और बढ़ी हवा की गति से वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी घटा है।

बादलों की विदाई और ठंडी हवाओं की दस्तक मोंथा चक्रवात अब पूर्वी दिशा की ओर बढ़ गया है। शुक्रवार को हवा की औसत गति 6.4 किमी प्रतिघंटा रही, जो गुरुवार के मुकाबले करीब डेढ़ गुना अधिक थी। हवा की रफ्तार बढ़ने से बादलों की विदाई तेजी से हुई और मौसम में साफपन लौट आया। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार शाम से उत्तर-पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी। इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का असर महसूस होने लगेगा। तापमान और नमी का हाल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर करीब 96 प्रतिशत रहा। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।