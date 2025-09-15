यूपी में 40 हजार युवाओं मिलेगा रोजगार , आ रही 150 से अधिक कंपनियां, इस दिन मिलेगी सौगात

एजेंसी, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज परिसर में आगामी मंगलवार से दो दिवसीय कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर लेकर आ रहा है। कौशल विकास विभाग और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस भव्य आयोजन में देश और प्रदेश की करीब 150 कंपनियां भाग लेंगी, जो लगभग 40,000 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी।
महोत्सव में 80 से अधिक नामचीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी। ये कंपनियां 30 से अधिक सेक्टरों में नौकरी के अवसर लेकर आ रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं...
ऑटोमोबाइल क्षेत्र
रिटेल सेक्टर
हेल्थकेयर
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
इलेक्ट्रॉनिक्स
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र
कृषि और संबद्ध क्षेत्र
इसके साथ ही 11 सरकारी कंपनियां भी अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं की भर्ती करेंगी।
कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों की ओर से चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगी। चयनित युवाओं को प्रतिमाह 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का वेतन मिलने की संभावना है।
जो भी युवा इस रोजगार महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी स्किल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdcjobx.com/JobViewJobFair?KMLocation=Lucknow&KMID- पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस महोत्सव का उद्घाटन देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी संयुक्त रूप से करेंगे।
यह भी पढ़ें- UP Crime: तिलक लगाया, नये कपड़े पहनाए... जिंदा दफना दी बिटिया, खौफनाक वारदात सुनकर कांप जाएगी रूह
इस महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर और भी विशेष बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 7,500 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कुल मिलाकर, 100 से अधिक कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान मिलकर युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए द्वार खोलेंगे।