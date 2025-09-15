यूपी में 40 हजार युवाओं मिलेगा रोजगार , आ रही 150 से अधिक कंपनियां, इस दिन मिलेगी सौगात

एजेंसी, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज परिसर में आगामी मंगलवार से दो दिवसीय कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर लेकर आ रहा है। कौशल विकास विभाग और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस भव्य आयोजन में देश और प्रदेश की करीब 150 कंपनियां भाग लेंगी, जो लगभग 40,000 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी।

विभिन्न क्षेत्रों में अवसर महोत्सव में 80 से अधिक नामचीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी। ये कंपनियां 30 से अधिक सेक्टरों में नौकरी के अवसर लेकर आ रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं... ऑटोमोबाइल क्षेत्र रिटेल सेक्टर हेल्थकेयर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक्स पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र इसके साथ ही 11 सरकारी कंपनियां भी अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं की भर्ती करेंगी। सैलरी और चयन प्रक्रिया कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों की ओर से चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगी। चयनित युवाओं को प्रतिमाह 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का वेतन मिलने की संभावना है।