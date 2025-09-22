यूपी के इस जिले में 50 गांवों की बदलेगी तस्वीर, नवंबर से शुरू होगा ये प्रोजेक्ट

एजेंसी, लखनऊ। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का सपना अब सच होने जा रहा है। ऊर्जा निगम ने चंदौली जिले के 50 गांवों और मजरे को विद्युतीकरण से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। आजादी के बाद पहली बार इन इलाकों में बिजली की रोशनी पहुंचेगी। इस काम के लिए रिवैंप योजना और सौभाग्य योजना-3 के तहत मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और नवंबर से पोल, तार और ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य शुरू होगा।

परियोजना की लागत और संसाधन विद्युतीकरण पर लगभग 2.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 150 किमी एलटी तार, 50 किमी हाईटेंशन तार बिछाया जाएगा और 550 से अधिक बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। साथ ही 10 केवीए के नए ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे।