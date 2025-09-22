यूपी के इस जिले में 50 गांवों की बदलेगी तस्वीर, नवंबर से शुरू होगा ये प्रोजेक्ट

एजेंसी, लखनऊ। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का सपना अब सच होने जा रहा है। ऊर्जा निगम ने चंदौली जिले के 50 गांवों और मजरे को विद्युतीकरण से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। आजादी के बाद पहली बार इन इलाकों में बिजली की रोशनी पहुंचेगी। इस काम के लिए रिवैंप योजना और सौभाग्य योजना-3 के तहत मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और नवंबर से पोल, तार और ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य शुरू होगा।
विद्युतीकरण पर लगभग 2.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 150 किमी एलटी तार, 50 किमी हाईटेंशन तार बिछाया जाएगा और 550 से अधिक बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। साथ ही 10 केवीए के नए ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे।
सौभाग्य योजना फेज-2 के तहत जिले के लगभग 1000 गांव और मजरे बिजली कनेक्शन से जोड़े जा चुके हैं। हालांकि, चकिया, नौगढ़ और सकलडीहा तहसील के 50 मजरे अब तक वंचित थे। इनके लिए शासन को तीसरे फेज का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब हरी झंडी मिल चुकी है।
ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। चयनित कार्यदायी संस्था ने सर्वे पूरा कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष में ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।