    Fake Birth Certificates: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हैरान कर दिया है। दरअसल, जौली ब्लॉक की चार हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत दत्ताचोली बुजुर्ग में पंचायत सचिव की आईडी से पांच दिन में ही 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 02:48:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 02:54:20 PM (IST)
    ग्राम पंचायत की आईडी से हो गया 'खेला', 4 हजार की आबादी वाली क्षेत्र में 5 दिन में जारी हो गए 597 बर्थ सर्टिफिकेट
    4000 की आबादी वाली पंचायत में 5 दिन में जारी हो गए 597 जन्म प्रमाण पत्र (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. 5 दिन में जारी हो गए 597 जन्म प्रमाण पत्र
    2. पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है
    3. पंचायत सचिव ने इसकी सूचना बीडीओ और एडीओ को दी

    अलीगढ़, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजौली ब्लॉक की चार हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत दत्ताचोली बुजुर्ग में पंचायत सचिव की आईडी से पांच दिन में 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए। इस ग्राम पंचायत में नागेंद्र सिंह पंचायत सचिव हैं, जिन पर पंचायत में सभी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी होती है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव की आईडी हैक कर ली गई, जिसके बाद ही यह पूरा खेल हुआ।

    पंचायत सचिव को अज्ञात नंबर से आए कॉल-मैसेज

    फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पंचायत सचिव नागेंद्र को सोमवार रात को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया कि उन्हें एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। इस मैसेज को नागेंद्र ने इग्नोर मार दिया और सोचा कि यह किसी ग्रामीण का होगा। इसके कुछ समय बाद उन्हें एक और मैसेज मिला। हालांकि यह मैसेज उनके वॉट्सऐप अकाउंट पर आया।

    उन्होंने जब यह मैसेज ओपन किया तो पता चला कि संबंधित प्रमाण पत्र उनकी आईडी से ही बना है। उन्हें थोड़ी देर में एक अन्य व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को आजमगढ़ जिले का निवासी बताया। उसने नागेंद्र को पैसे देकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की मांग की, जिस पर उन्हें थोड़ा शक हुआ।

    जांच में खुला पूरा मामला

    उन्होंने इसके बाद तुरंत इसकी सूचना बीडीओ और एडीओ को दी। बाद में जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि इसमें उनका मोबाइल नंबर भी बदला हुआ है और आईडी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से संचालित हो रही थी। इस पर नागेंद्र सिंह ने डीपीआरओ को मामले की जानकारी दी। आईडी को जब जांचा गया तो यह बात सामने आई कि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पांच दिन में नागेंद्र सिंह की आईडी से कुल 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं।

