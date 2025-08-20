ग्राम पंचायत की आईडी से हो गया 'खेला', 4 हजार की आबादी वाली क्षेत्र में 5 दिन में जारी हो गए 597 बर्थ सर्टिफिकेट

अलीगढ़, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजौली ब्लॉक की चार हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत दत्ताचोली बुजुर्ग में पंचायत सचिव की आईडी से पांच दिन में 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए। इस ग्राम पंचायत में नागेंद्र सिंह पंचायत सचिव हैं, जिन पर पंचायत में सभी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी होती है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव की आईडी हैक कर ली गई, जिसके बाद ही यह पूरा खेल हुआ।

पंचायत सचिव को अज्ञात नंबर से आए कॉल-मैसेज फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पंचायत सचिव नागेंद्र को सोमवार रात को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया कि उन्हें एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। इस मैसेज को नागेंद्र ने इग्नोर मार दिया और सोचा कि यह किसी ग्रामीण का होगा। इसके कुछ समय बाद उन्हें एक और मैसेज मिला। हालांकि यह मैसेज उनके वॉट्सऐप अकाउंट पर आया।