'लश्कर से बोल रहा हूं... हर घंटे होगा ब्लास्ट!’ - UP पुलिस को 60 बार कॉल कर किसने दी धमकी?

एजेंसी, फिरोजाबाद। दिल्ली धमाके के बाद सोमवार रात फिरोजाबाद पुलिस को तब अलर्ट पर आना पड़ा जब डायल 112 पर एक कॉल आई, “मैं लश्कर-ए-तैयबा से प्रवीन बोल रहा हूं, हर घंटे ब्लास्ट होगा, पैसे नहीं दिए तो डीजीपी को उड़ा दूंगा।” कॉल सुहाग नगर इलाके से की गई थी, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया।

बार-बार लोकेशन बदलता रहा आरोपी कॉलर लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और रातभर पुलिस को फोन कर परेशान करता रहा। उसने करीब 60-62 बार कॉल की। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं, लेकिन वह लगातार जगह बदलने के कारण पकड़ में नहीं आ रहा था।