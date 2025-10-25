UP में सरकारी नौकरी की बौछार... इस विभाग में होगी 2 हजार भर्तियां, सरकार को भेजा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को लेवल टू के 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा है, जिसमें एमडी व एमएस डिग्री वाले डॉक्टरों को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।
जिन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है, उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन, नेत्र रोग, नाक कान गला, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट आदि के पद शामिल हैं।
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (पीएमएचएस) में डॉक्टरों के 19,569 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से स्थायी चिकित्सकों के लगभग आठ हजार पद खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से 2508 संविदा, 404 डाक्टर वाक इन इंटरव्यू और सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्योजन से 283 डाक्टरों की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद लगभग पांच हजार पद खाली पड़े हैं।
यह भी पढ़ें- UP Accident: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, 16 घायल... जिरही मंदिर से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा रहा है। आयोग से भर्ती में कुछ समय लगता है, इसलिए संविदा, वाक इन इंटरव्यू से डाक्टर रखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्योजन के माध्यम से फिर से सरकारी सेवा से जुड़ने का मौका दिया गया है।
महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि भर्ती के लिए अधियाचन शासन को भेज दिया गया है। वहां से अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसे भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।