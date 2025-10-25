UP में सरकारी नौकरी की बौछार... इस विभाग में होगी 2 हजार भर्तियां, सरकार को भेजा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को लेवल टू के 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा है, जिसमें एमडी व एमएस डिग्री वाले डॉक्टरों को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।

किन पदों पर होगी भर्ती? जिन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है, उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन, नेत्र रोग, नाक कान गला, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट आदि के पद शामिल हैं। क्यों जरूरी है भर्ती? प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (पीएमएचएस) में डॉक्टरों के 19,569 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से स्थायी चिकित्सकों के लगभग आठ हजार पद खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से 2508 संविदा, 404 डाक्टर वाक इन इंटरव्यू और सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्योजन से 283 डाक्टरों की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद लगभग पांच हजार पद खाली पड़े हैं।