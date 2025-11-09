UP पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, 23 ASP का ट्रांसफर, किसे कहां की मिली जिम्मेदारी?

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार, गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त सच्चिदानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय, लखनऊ तैनात किया गया है। वहीं, फतेहगढ़ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार को 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर का उप सेनानायक बनाया गया है।

इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक हरदोई (पूर्वी), और हरदोई (पूर्वी) के अपर पुलिस अधीक्षक नृपेन्द्र को अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी नियुक्त किया गया है। कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक यूपी-112 के रूप में तैनाती मिली है।

इसके अलावा, अपर पुलिस अधीक्षक यूपी-112 दिनेश कुमार पुरी को गोरखपुर (दक्षिणी) का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज सीताराम को अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ), पुलिस मुख्यालय लखनऊ, तथा सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) सिद्धार्थ वर्मा को कुशीनगर का अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त सुमित शुक्ला को अपर पुलिस अधीक्षक शामली भेजा गया है। गाजीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद को गोरखपुर (उत्तरी) का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह (प्रथम) को बहराइच (नगर), और एटा के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) राजकुमार सिंह (प्रथम) को अपर पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू नियुक्त किया गया है। शामली के अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (प्रथम) को गोरखपुर (सुरक्षा) और गोरखपुर (उत्तरी) के अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी लखनऊ बनाया गया है।