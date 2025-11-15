मेरी खबरें
    दिल्‍ली टेरर अटैक के बाद यूपी में अलर्ट, अवैध मदरसों में रह रहे बाहरी छात्रों पर बढ़ी जांच एजेंसियों की नजर

    UP News: दिल्ली में हुए बम धमाकों के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कनेक्शन सामने आने के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के साथ-साथ प्रदेश में संचालित अवैध मदरसों में रह रहे बाहरी छात्रों की भी गहन जांच कर रही हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 03:13:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 03:13:17 PM (IST)
    
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट।

    HighLights

    1. दिल्ली ब्लास्ट के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
    2. यूपी में साढ़े आठ हजार से अधिक अवैध मदरसे पाए गए हैं।
    3. 111 मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली में हुए बम धमाकों के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कनेक्शन सामने आने के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के साथ-साथ प्रदेश में संचालित अवैध मदरसों में रह रहे बाहरी छात्रों की भी गहन जांच कर रही हैं। यूपी में साढ़े आठ हजार से अधिक अवैध मदरसे पाए गए हैं, जिनमें से 111 केवल लखनऊ में हैं।

    श्रावस्ती छापा - कट्टरपंथी शिक्षा और संदिग्ध सामग्री बरामद

    5 मई को श्रावस्ती में जिला प्रशासन द्वारा किए गए छापे में कई लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपत्तिजनक साहित्य जबरदस्त मात्रा में जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि यहां बच्चों को धार्मिक कट्टरता (रैडिकलाइजेशन) की शिक्षा दी जा रही थी। इससे पहले सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में संचालित 602 मदरसों में से 15 में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थीं।


    पहले भी मिल चुके हैं संदिग्ध - कई मामलों ने हिलाया सिस्टम

    हाल ही में बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ़ छांगुर प्रकरण ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया था।

    पिछले वर्ष लखनऊ के दुबग्गा स्थित आतुल कासिम अल इस्लामिया मदरसे से 21 बच्चों को मुक्त कराया गया था, जिन्हें बिहार से लाकर रखा गया था। पूछताछ में पता चला कि उन्हें कट्टरपंथी विचारों की शिक्षा दी जा रही थी।

    जुलाई 2021 में काकोरी के सीते विहार कॉलोनी में ATS ने एक मदरसे से अल-कायदा से जुड़े संदिग्ध को पकड़ा था। 2017 में इसी इलाके में IS आतंकी सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा गया था।

    पूर्व DGP ए.के. जैन ने कहा कि दिल्ली घटना में लखनऊ कनेक्शन सामने आने के बाद संस्थाओं पर सख्त निगरानी अनिवार्य हो गई है। जहां भी इस तरह के समूह सक्रिय हों, वहां 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा।

    सूबे में हजारों अवैध मदरसे - सरकारी जांच में चौंकाने वाले तथ्य

    दो वर्ष पूर्व नेपाल सीमा से सटे जिलों में संदिग्ध गतिविधियों के बाद पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच का आदेश दिया गया था। इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने 200 से अधिक मदरसे खंगाले।

    जांच रिपोर्ट में सामने आया

    • 111 मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे।

    • इनका संचालन विभिन्न धार्मिक संस्थाओं या संगठनों द्वारा किया जा रहा था।

    • फंडिंग का कोई स्पष्ट ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

    • बच्चों की संख्या, आय-व्यय और संचालन का सिस्टम बेहद अस्पष्ट मिला।

    • रजिस्टर में दर्ज बच्चों के पते भी स्पष्ट नहीं थे।

    • अधिकांश बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जा रही थी।

    • पूरे प्रदेश में समान स्थिति सामने आने पर प्रशासन ने इसे गंभीर माना है।

    अवैध मदरसों पर नए नियम बन रहे

    लखनऊ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोम कुमार के अनुसार, अवैध मदरसों के नियंत्रण और निगरानी के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। शासन से दिशा-निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

