'चुनाव में बीजेपी...', डकैती वाले बयान के बाद ये क्या बोल गए अखिलेश? मच गया सियासी बवाल

डिजिटल डेस्क। बिहार चुनाव नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और एनडीए पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत सही नहीं है और वह लोकतंत्र को “बंधक बनाकर” चलाना चाहती है। उनका आरोप है कि भाजपा सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करती है और “पैसे बांटकर चुनाव लड़ती है”। इससे पहले अखिलेश ने बिहार के नतीजों को “वोटों की डकैती” कहा था।
सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उनके मुताबिक, संविधान और कानून का शासन कमजोर हो गया है, सांप्रदायिक भाषा खुलेआम बोली जा रही है, फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं और निवेश के नाम पर कमीशन मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान को कमजोर करने की साजिश चल रही है, जबकि बुलडोजर कार्रवाई से नाइंसाफी बढ़ी है। साथ ही, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर भाजपा सरकार नौकरियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में जनता भाजपा को जवाब देगी।
नाइंसाफी करने वालों का अंत बुरा होता है
सपा प्रमुख ने सोमवार को एमपी–एमएलए कोर्ट द्वारा मो. आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी। दोनों की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि “सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार करने वाले एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर बेहद बुरे अंत की ओर बढ़ते हैं। सब देख रहे हैं।”
