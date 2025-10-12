मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी है BJP...', अखिलेश यादव ने स्वदेशी, GST और टैरिफ पर सरकार को घेरा

    Akhilesh Yadav Serious Allegation On BJP: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा और उसके सहयाेगी दल चुनावी चंदा से ही बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। इतना ही नहीं चुनावी चंदा ही यह लोग उत्तर प्रदेश में भी खर्च करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 04:15:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 04:15:57 PM (IST)
    'मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी है BJP...', अखिलेश यादव ने स्वदेशी, GST और टैरिफ पर सरकार को घेरा
    अखिलेश यादव ने स्वदेशी, GST और टैरिफ पर सरकार को घेरा।

    HighLights

    1. सपा तैयार करेगाी दलितों पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने करने की सूची
    2. चुनावी चंदा से ही बिहार विधानसभा चुनाव जीतेंगे भाजपा और सहयोगी दल
    3. अखिलेश यादव बोले-सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री बोलते हैं काला झूठ

    डिजिटल डेस्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने गोमतीनगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके आदर्शों को याद किया।

    श्रद्धांजलि के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें ‘स्वदेशी अपनाओ’ का नारा तो देती हैं, लेकिन हकीकत में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मुंह से स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर इन्हें वाकई स्वदेशी अपनाना होता तो चीन जैसे देशों से सबसे ज्यादा व्यापार क्यों होता? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार विदेशी कंपनियों के कब्जे में है।


    किसानों की बदहाली पर हमला

    अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं, और कई जगह खाद की किल्लत के चलते किसान लाठियां खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सपा प्रमुख ने कहा गन्ना किसान आज भी अपनी बकाया कीमत की प्रतीक्षा में है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं।

    भाजपा पर ‘चुनावी चंदा राजनीति’ का आरोप

    पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनावी चंदे का पैसा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा यही चंदा उत्तर प्रदेश में भी खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री न तो गन्ने की कीमत बढ़ा पा रहे हैं और न ही महंगाई पर काबू। जब उद्योगपतियों से मिलकर मुनाफा कमाने की नीति अपनाई जाएगी, तो महंगाई कैसे रुकेगी?

    जातिवाद और अफसरशाही पर निशाना

    अखिलेश यादव ने भाजपा को “सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी” बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने स्वजातीय अधिकारियों को ही अहम विभागों में तैनात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब जमीनों के कब्जे और काले कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी जल्द ही भाजपा सरकार के “काले कारनामों” की सूची जारी करेगी। इसमें उन अधिकारियों और घटनाओं का जिक्र होगा जिनसे जनता, खासकर दलितों और किसानों, को परेशान किया गया है।

    भाजपा नेताओं पर व्यंग्य

    बिहार चुनाव में सुभासपा की सक्रियता पर अखिलेश ने बिना नाम लिए ओमप्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि हीरो के साथ साइड हीरो होता है, विलेन के साथ साइड विलेन। कई बार ये साइड वाले भी मशहूर हो जाते हैं।

    ‘घुसपैठ’ बयान पर पलटवार

    गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। आज की जनता सब जानती है, कोई भी आंकड़ा अब छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो उत्तराखंड के हैं, उन्हें वहीं भेज दिया जाए।

    यह भी पढ़ें- ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया वायुसेना के लिए बना रहा सबसे आधुनिक बम, मिला 2280 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य

    दलित अत्याचार और भेदभाव पर चिंता

    हरियाणा में एडीजी की आत्महत्या के मामले पर अखिलेश ने कहा कि जातिगत भेदभाव बढ़ गया है और इसी कारण एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के युवकों की पिटाई, कथावाचकों का अपमान और सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने जैसी घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं।

    एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी कानून-व्यवस्था संभालने के बजाय राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने में लगे हैं। रायबरेली की वाल्मीकि युवक हत्या कांड पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर काले झूठ बोलते हैं। जनता सब देख रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.