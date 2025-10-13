मेरी खबरें
    उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी...इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, उसी तरह जनपद न्यायालय के कर्मचारी भी इसके हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने विनोद कुमार सक्सेना और सुधीर कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

    उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी...इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश
    जनपद न्यायालय के कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा

    एजेंसी, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, उसी तरह जनपद न्यायालय के कर्मचारी भी इसके हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने विनोद कुमार सक्सेना और सुधीर कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

    कोर्ट का आदेश

    कोर्ट ने जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर की शिकायत निवारण समिति का आदेश निरस्त कर दिया और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. अयप्पापेरूमल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा प्रदेश सरकार के 12 जून 2024 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि याचियों के मामले पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए।


    याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने बताया कि विनोद कुमार सक्सेना जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में स्टेनो थे और सुधीर कुमार अग्रवाल सदर मुंसरिम के पद से 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए। दोनों ने जिला जज को आवेदन देकर एक जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि में एक वेतन वृद्धि सहित पेंशनरी लाभ देने की मांग की थी। यह प्रार्थना पत्र शिकायत निवारण समिति के पास भेजा गया।

    कोर्ट की शरण ली

    समिति ने इस मामले पर वरिष्ठ कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर से आख्या मांगी। आख्या में कहा गया कि 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का कोई शासनादेश नहीं है। इस आधार पर समिति ने पांच अगस्त 2019 को याचियों की अर्जी खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए दोनों पूर्व कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

