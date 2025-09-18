मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 06:56:27 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 06:56:47 PM (IST)
    UP News: डॉक्टर ने महिला से पीछा छुड़ाने की कोशिश में रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने 1080 कॉल्स का किया खुलासा
    डॉक्टर ने महिला से पीछा छुड़ाने की कोशिश में रची खौफनाक साजिश (सांकेतिक तस्वीर)

    एजेंसी, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में भर्ती एक महिला ने जैसे ही डॉक्टर का नाम लिया, वैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में डॉक्टर ने महिला को पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्डिंग और डिटेल रखीं, तो उसने सबकुछ उगल दिया। इस पूरे मामले पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

    1080 कॉल, ज्यादातर देर रात की बातचीत

    पुलिस जांच में सामने आया कि 1 जनवरी से 26 अप्रैल के बीच डॉक्टर और महिला के बीच 1080 कॉल हुईं। इनमें 780 कॉल डॉक्टर ने और 300 कॉल महिला ने की थीं। ज्यादातर कॉल देर रात हुईं और एक से डेढ़ घंटे लंबी बातचीत का खुलासा हुआ।

    डॉक्टर ने प्रेम संबंध कबूला

    पूछताछ में डॉक्टर ने स्वीकार किया कि युवती से प्रेम संबंध उसी दौरान बने थे जब वह उसके यहां नौकरी करती थी। वह बारादरी स्थित उसके किराए के कमरे पर रोजाना जाता था। लेकिन अब वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि युवती को निर्वस्त्र छोड़ने का मकसद यह था कि पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कन्फ्यूज रहे। पुलिस के अनुसार, युवती के माता-पिता ने बेटी से कोई संबंध न होने की बात कहकर तहरीर देने से मना कर दिया।

    मामले पर महिला क्या बोली?

    महिला ने बताया कि उसने डॉक्टर से पेट दर्द की शिकायत की थी। इस पर डॉक्टर इलाज के लिए खुद दवाइयां और ड्रिप लेकर उसके घर पहुंचा। महिला नर्सिंग कोर्स कर चुकी है, इसलिए उसने पहचाना कि पहले डॉक्टर ने पेनटॉप, फिर डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाया। तीसरे इंजेक्शन के बाद वह बेहोश हो गई।

    इसके बाद डॉक्टर ने उसे गाड़ी की आगे की सीट पर लिटाकर ड्रिप लगाई। डॉक्टर ने कबूल किया कि उसने महिला के सिर पर डंडे से वार किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि घाव डंडे से हुए प्रतीत नहीं होते। आशंका है कि किसी धारदार सर्जिकल उपकरण से वार किया गया, जिससे गंभीर चोट आई।

