जुमे की नमाज से पहले बरेली में हाई अलर्ट, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से की जा रही निगरानी

बरेली, डिजिटल डेस्क। बरेली में पिछले शुक्रवार को जुमे के दिन हुए उपद्रव के बाद आज फिर जुमे की नमाज का दिन है। उपद्रव को देखते हुए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में आठ हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को पांच सेक्टरों में बांटकर हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक-एक एएसपी को सौंपी गई है। 13 सीओ, 700 दारोगा और 2500 सिपाही के साथ-साथ दूसरे जिलों से आई अतिरिक्त फोर्स को भी चौराहों और मस्जिदों के पास तैनात किया गया है।

प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर गुरुवार दोपहर तीन बजे से शनिवार तीन बजे तक 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं। अधिकारियों ने कहा कि वॉट्सएप और सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। शुक्रवार सुबह से ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन से शुरू हो गई है।