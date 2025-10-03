मेरी खबरें
    जुमे की नमाज से पहले बरेली में हाई अलर्ट, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से की जा रही निगरानी

    Bareilly Violence: बरेली में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज से पहले 8000 सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 02:41:20 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 03:37:35 PM (IST)
    जुमे की नमाज से पहले बरेली में हाई अलर्ट

    बरेली, डिजिटल डेस्क। बरेली में पिछले शुक्रवार को जुमे के दिन हुए उपद्रव के बाद आज फिर जुमे की नमाज का दिन है। उपद्रव को देखते हुए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में आठ हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को पांच सेक्टरों में बांटकर हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक-एक एएसपी को सौंपी गई है। 13 सीओ, 700 दारोगा और 2500 सिपाही के साथ-साथ दूसरे जिलों से आई अतिरिक्त फोर्स को भी चौराहों और मस्जिदों के पास तैनात किया गया है।

    प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर गुरुवार दोपहर तीन बजे से शनिवार तीन बजे तक 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं। अधिकारियों ने कहा कि वॉट्सएप और सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। शुक्रवार सुबह से ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन से शुरू हो गई है।

    भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं

    इस बीच दरगाह आला हजरत की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि एकतरफा कार्रवाई न की जाए और निर्दोषों पर कार्रवाई होने पर विरोध किया जाएगा। उपद्रव के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा लागू होने के कारण किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    5000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

    संवेदनशील क्षेत्रों में गुरुवार शाम से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आठ ड्रोन टीम, 15 क्यूआरटी और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस विशेष दस्ते सक्रिय कर दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे पांच हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है।

