डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में उपद्रव (Bareilly Violence) के दौरान मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को शरण देने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत और उसके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मौलाना को दी गई पनाह पुलिस के मुताबिक, फरहत फाइक एन्क्लेव का निवासी है और पहले आईएमसी का जिलाध्यक्ष रह चुका है। 26 सितंबर को जब शहर में उपद्रव हुआ, तो मौलाना तौकीर अपने आवास से निकलकर फाइक एन्क्लेव पहुंच गया। वहां उसने फरहत के घर में शरण ली। बताया जा रहा है कि उपद्रव के बाद माहौल शांत होने पर मौलाना ने उसी घर से एक भड़काऊ बयान जारी किया।