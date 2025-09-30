मेरी खबरें
    Bareilly violence: बरेली में हालिया उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत और उसके बेटे फरमान पर आरोप है कि दोनों ने उपद्रव के दौरान मौलाना तौकीर को अपने घर में शरण दी और उसके भड़काऊ भाषण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 11:10:09 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 11:17:49 AM (IST)
    1. बरेली में IMC का पूर्व जिलाध्यक्ष अरेस्ट
    2. मौलाना तौकीर को पनाह देने का आरोप
    3. भड़काऊ वीडियो वायरल करने का मामला

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में उपद्रव (Bareilly Violence) के दौरान मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को शरण देने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत और उसके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    मौलाना को दी गई पनाह

    पुलिस के मुताबिक, फरहत फाइक एन्क्लेव का निवासी है और पहले आईएमसी का जिलाध्यक्ष रह चुका है। 26 सितंबर को जब शहर में उपद्रव हुआ, तो मौलाना तौकीर अपने आवास से निकलकर फाइक एन्क्लेव पहुंच गया। वहां उसने फरहत के घर में शरण ली। बताया जा रहा है कि उपद्रव के बाद माहौल शांत होने पर मौलाना ने उसी घर से एक भड़काऊ बयान जारी किया।

    वीडियो बनाकर वायरल किया

    पुलिस की जांच में सामने आया कि मौलाना के इस बयान का वीडियो फरहत के बेटे फरमान ने बनाया था। इसके बाद पिता-पुत्र ने मिलकर इस वीडियो को अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि यह हर जगह पहुंच सके।

    मौलाना का बयान

    अपने बयान में मौलाना तौकीर ने कहा था कि अगर उन्हें नमाज पढ़ने जाने दिया होता तो उपद्रव की स्थिति पैदा नहीं होती। इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैलाने में फरहत और फरमान की भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि इस तरह का बयान माहौल को और भड़काने वाला था, जिस कारण कार्रवाई जरूरी हो गई।

    पुलिस की कार्रवाई

    जैसे ही मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उसके समर्थकों और सहयोगियों पर भी शिकंजा कसना शुरू किया। जांच में नाम आने पर फरहत और फरमान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

    शहर में चर्चा का विषय

    इस पूरे मामले ने बरेली शहर में हलचल मचा दी है। एक ओर प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि उपद्रव फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर, लोगों में चर्चा है कि धार्मिक नेताओं के ऐसे बयानों से समाज में तनाव बढ़ता है और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

