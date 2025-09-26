दिवाली से पहले सीएम योगी ने विधायकों को भी दिया तोहफा, लैपटॉप खरीद सीमा हो गई दोगुनी

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां विधायक अब अपनी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 2.50 लाख रुपये तक का लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में पहले के शासनादेश में संशोधन किया है जिसमें सीमा 1.25 लाख रुपये थी, लेकिन अब यह बढ़कर ढाई लाख हो गई है। सरकार की इस पहल से विधायकों को बेहतर तकनीक वाले उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी।

आदेश में कहा गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिड रेंज में दी गई विशेषताओं या उससे आधुनिक विशेषताओं वाले लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट के लिए यह राशि खर्च की जा सकती है। इस आदेश से पहले सीएम योगी ने नवरात्र में करीब चार लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए छात्रवृत्ति वितरण की घोषणा की, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है।