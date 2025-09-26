मेरी खबरें
    दिवाली से पहले सीएम योगी ने विधायकों को भी दिया तोहफा, लैपटॉप खरीद सीमा हो गई दोगुनी

    CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां विधायक अब अपनी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 2.50 लाख रुपये तक का लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद पाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 01:55:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 01:55:28 PM (IST)
    लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां विधायक अब अपनी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 2.50 लाख रुपये तक का लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में पहले के शासनादेश में संशोधन किया है जिसमें सीमा 1.25 लाख रुपये थी, लेकिन अब यह बढ़कर ढाई लाख हो गई है। सरकार की इस पहल से विधायकों को बेहतर तकनीक वाले उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी।

    आदेश में कहा गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिड रेंज में दी गई विशेषताओं या उससे आधुनिक विशेषताओं वाले लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट के लिए यह राशि खर्च की जा सकती है। इस आदेश से पहले सीएम योगी ने नवरात्र में करीब चार लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए छात्रवृत्ति वितरण की घोषणा की, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है।

    पहली बार छात्रों को सितंबर में मिलेगी छात्रवृत्ति

    बता दें कि यह पहली बार होगा, जब छात्रों को सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले उन्हें दिसंबर महीने में छात्रवृत्ति मिलती थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं।

    सात सिंतबर तक आए आवेदनों को किया गया शामिल

    इसके तहत चालू सत्र में छात्रवृत्ति योजना में पूर्वदशम (कक्षा नौ-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के लिए सात सिंतबर तक आए आवेदनों को शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब 26 सितंबर को पहले चरण का छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डेढ़ हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर इसकी शुरुआत की जाएगी।

