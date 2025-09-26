मेरी खबरें
    UP में छात्रों को CM Yogi का बड़ा दिवाली गिफ्ट, 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को दी स्कॉलरशिप

    UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह के दौरान इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली सत्र में लगभग पांच लाख छात्र-छात्राएं ऐसे थे जिन्हें केवल डाटा अपलोड न होने की वजह से छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले इन सभी छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 09:22:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 09:22:05 PM (IST)
    HighLights

    1. सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है
    2. सत्र 2024-25 के डाटा फीड न होने के कारण छात्रवृत्ति से रह गए थे वंचित
    3. कैबिनेट ने दी पोर्टल फिर से खोलने की अनुमति, 647.38 करोड़ स्वीकृत

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 में तकनीकी खामियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 4.88 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पिछली सत्र की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 647.38 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

    दरअसल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के इन छात्रों का डाटा शैक्षिक संस्थानों और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका था। नतीजतन, डाटा लॉक होने के बाद इन छात्रों को राहत नहीं मिल पाई। सरकार ने अब इस कमी को पूरा करते हुए इन सभी विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने का फैसला लिया है।

    मुख्यमंत्री ने की औपचारिक घोषणा

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह के दौरान इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली सत्र में लगभग पांच लाख छात्र-छात्राएं ऐसे थे जिन्हें केवल डाटा अपलोड न होने की वजह से छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले इन सभी छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी।

    सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों और संस्थानों की लापरवाही से यह स्थिति बनी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। शाम को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब समाज कल्याण विभाग इसकी समय-सारिणी घोषित करेगा और छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा ताकि सभी पात्र छात्रों को लाभ मिल सके।

    किन वर्गों के कितने छात्र होंगे लाभान्वित

    इस निर्णय से विभिन्न सामाजिक वर्गों के निम्नलिखित संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होंगे:

    अनुसूचित जाति के लगभग 1 लाख छात्र

    अनुसूचित जनजाति के 662 छात्र

    पिछड़ा वर्ग के 1.35 लाख छात्र

    अल्पसंख्यक वर्ग के 2.52 लाख छात्र

    इस तरह कुल मिलाकर 4,88,544 छात्र-छात्राओं को सरकार की इस पहल का सीधा लाभ मिलेगा।

    विद्यार्थियों में उत्साह

    सरकार के इस निर्णय ने उन लाखों परिवारों को राहत पहुंचाई है जिनके बच्चे छात्रवृत्ति पर अपनी पढ़ाई पूरी करने पर निर्भर रहते हैं। दीपावली से पहले यह घोषणा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष उपहार की तरह है। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि शैक्षिक संस्थानों और विभागीय तंत्र को भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक सतर्क रहना होगा।

